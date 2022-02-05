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≡ Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
 
 
Страница 8 из 8«1...678
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8158
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 05.02.22 - 16:09
#106
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БРОНЗА у РОССИИ!!! Чуть чуть не хватило сил...

вчкушка... иди за боярышником!
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8602
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 05.02.22 - 16:09
#107
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опять астматики победили :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15600
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 05.02.22 - 16:10
#108
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Цитата:
elektron:
Ну вот так быстро, враз и третьими стали, а так хорошо вели.


ну, после второго этапа проигрывали больше минуты лидерам.
Логинов конечно сегодня был идеален.
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5118
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 05.02.22 - 16:19
#109
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Цитата:
elektron:

Ну так оно и будет до самого конца! То плашки не то размера, то метчики не привезли. Можно отлить на заказ медали из олова или из свинца!
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8602
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 05.02.22 - 16:24
#110
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Цитата:
Доктор СИЗО:
То плашки не то размера, то метчики не привезли.

А я как знал, что высшими тут и не пахнет :lol: Плашки, метчики... ;-)
Ну и что дальше, медаль есть. И это главное. Завидуйте молча. 8-)
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5118
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 05.02.22 - 16:33
#111
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Цитата:
elektron:

Чему завидовать? Грузикам из магазина рыбака и охотника?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8671
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 05.02.22 - 18:09
#112
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Цитата:
yudjin:
БРОНЗА у РОССИИ!!! Чуть

Что я и говорил..
Одна бутылка моя..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8671
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 05.02.22 - 18:10
#113
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С Норвегией тоже угадал.
Вот про Францию как страну совсем забыл, по старинке за Германию думал..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8671
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 05.02.22 - 18:11
#114
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А, с Россией не угадал, второе..
А вот общекомандное третте или четвертое, наверно я слишком оптимистичен..

[Исправлено: 111, 05.02.2022 - 18:14]
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14901
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 05.02.22 - 18:36
#115
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Цитата:
yudjin:
вчкушка... иди за боярышником!

Она найдёт на что яд прыснут - не пеееееервое же! Ойропа спереди! Ну и так далее.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
245
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 05.02.22 - 19:20
#116
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Цитата:
elektron:
опять астматики победили

Тот случай, когда болезнь это плюс)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15600
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 05.02.22 - 20:08
#117
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все медали дня

лыжные гонки Скиатлон, женщины
1. Тереза Йохауг (Норвегия) 2. Наталья Непряева (Россия) 3. Тереза Штадлобер (Австрия)

Конькобежный спорт 3000 м, женщины 1. Ирен Схаутен (Нидерланды) 2. Франческа Лоллобриджида (Италия) 3. Изабель Вайдеманн (Канада)

Биатлон Смешанная эстафета 1. Норвегия (Марте Ульсбю-Ройселанн, Тириль Экхофф, Тарьей Бо, Йоханнес Бо) 2. Франция (Анаис Шевалье-Буше, Жюлия Симон, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон-Майе) 3. Россия (Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов)

Прыжки с трамплина Нормальный трамплин, женщины 1. Урса Богатай (Словения) 2. Катарина Альтхаус (Германия) 3. Ника Крижнар (Словения)

Фристайл Могул, мужчины 1. Вальтер Валльберг (Швеция) 2. Микаэл Кингсбери (Канада) 3. Икума Хиросима (Япония)

Шорт-трек Смешанная эстафета 1. Китай 2. Италия 3. Венгрия
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8158
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 05.02.22 - 20:15
#118
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Цитата:
alex_60:
все медали дня

в виде таблицы


Ну что будут прогнозы от форумных прогнозёров?
Напоминаю 3 вопроса:
1. Количество медалей и итоговое место Казахстана
2. Количество медалей и итоговое место России
3. Тройку лидеров в медальном зачете.

Мой вариант:
1. 0 ----
2. 15 ....10 место
3. Норвегия, Канада, США
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24125
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 05.02.22 - 20:29
#119
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Казахстан - 0 медалей.
Флаг - голубой... :lol: :-o
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