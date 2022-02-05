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Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 05.02.22 - 16:09
БРОНЗА у РОССИИ!!! Чуть чуть не хватило сил...
вчкушка... иди за боярышником!
вчкушка... иди за боярышником!
(Полноправные пользователи)
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- Stuttgart. Deutschland
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- 10.10.17
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- 8602
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 05.02.22 - 16:09
опять астматики победили
a
(Полноправные пользователи)
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- 24.05.18
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- 15600
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 05.02.22 - 16:10
Цитата:
ну, после второго этапа проигрывали больше минуты лидерам.
Логинов конечно сегодня был идеален.
elektron:
Ну вот так быстро, враз и третьими стали, а так хорошо вели.
Ну вот так быстро, враз и третьими стали, а так хорошо вели.
ну, после второго этапа проигрывали больше минуты лидерам.
Логинов конечно сегодня был идеален.
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 05.02.22 - 16:19
Цитата:
Ну так оно и будет до самого конца! То плашки не то размера, то метчики не привезли. Можно отлить на заказ медали из олова или из свинца!
elektron:
Ну так оно и будет до самого конца! То плашки не то размера, то метчики не привезли. Можно отлить на заказ медали из олова или из свинца!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8602
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 05.02.22 - 16:24
Цитата:
А я как знал, что высшими тут и не пахнет Плашки, метчики...
Ну и что дальше, медаль есть. И это главное. Завидуйте молча.
Доктор СИЗО:
То плашки не то размера, то метчики не привезли.
То плашки не то размера, то метчики не привезли.
А я как знал, что высшими тут и не пахнет Плашки, метчики...
Ну и что дальше, медаль есть. И это главное. Завидуйте молча.
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 05.02.22 - 16:33
Цитата:
Чему завидовать? Грузикам из магазина рыбака и охотника?
elektron:
Чему завидовать? Грузикам из магазина рыбака и охотника?
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 05.02.22 - 18:09
Цитата:
Что я и говорил..
Одна бутылка моя..
yudjin:
БРОНЗА у РОССИИ!!! Чуть
БРОНЗА у РОССИИ!!! Чуть
Что я и говорил..
Одна бутылка моя..
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 05.02.22 - 18:10
С Норвегией тоже угадал.
Вот про Францию как страну совсем забыл, по старинке за Германию думал..
Вот про Францию как страну совсем забыл, по старинке за Германию думал..
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 05.02.22 - 18:11
А, с Россией не угадал, второе..
А вот общекомандное третте или четвертое, наверно я слишком оптимистичен..
[Исправлено: 111, 05.02.2022 - 18:14]
А вот общекомандное третте или четвертое, наверно я слишком оптимистичен..
[Исправлено: 111, 05.02.2022 - 18:14]
(Уважаемые пользователи)
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- 08.08.10
- Сообщений:
- 14901
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 05.02.22 - 18:36
Цитата:
Она найдёт на что яд прыснут - не пеееееервое же! Ойропа спереди! Ну и так далее.
yudjin:
вчкушка... иди за боярышником!
вчкушка... иди за боярышником!
Она найдёт на что яд прыснут - не пеееееервое же! Ойропа спереди! Ну и так далее.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 245
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 05.02.22 - 19:20
Цитата:
Тот случай, когда болезнь это плюс)
elektron:
опять астматики победили
опять астматики победили
Тот случай, когда болезнь это плюс)
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 15600
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 05.02.22 - 20:08
все медали дня
лыжные гонки Скиатлон, женщины
1. Тереза Йохауг (Норвегия) 2. Наталья Непряева (Россия) 3. Тереза Штадлобер (Австрия)
Конькобежный спорт 3000 м, женщины 1. Ирен Схаутен (Нидерланды) 2. Франческа Лоллобриджида (Италия) 3. Изабель Вайдеманн (Канада)
Биатлон Смешанная эстафета 1. Норвегия (Марте Ульсбю-Ройселанн, Тириль Экхофф, Тарьей Бо, Йоханнес Бо) 2. Франция (Анаис Шевалье-Буше, Жюлия Симон, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон-Майе) 3. Россия (Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов)
Прыжки с трамплина Нормальный трамплин, женщины 1. Урса Богатай (Словения) 2. Катарина Альтхаус (Германия) 3. Ника Крижнар (Словения)
Фристайл Могул, мужчины 1. Вальтер Валльберг (Швеция) 2. Микаэл Кингсбери (Канада) 3. Икума Хиросима (Япония)
Шорт-трек Смешанная эстафета 1. Китай 2. Италия 3. Венгрия
лыжные гонки Скиатлон, женщины
1. Тереза Йохауг (Норвегия) 2. Наталья Непряева (Россия) 3. Тереза Штадлобер (Австрия)
Конькобежный спорт 3000 м, женщины 1. Ирен Схаутен (Нидерланды) 2. Франческа Лоллобриджида (Италия) 3. Изабель Вайдеманн (Канада)
Биатлон Смешанная эстафета 1. Норвегия (Марте Ульсбю-Ройселанн, Тириль Экхофф, Тарьей Бо, Йоханнес Бо) 2. Франция (Анаис Шевалье-Буше, Жюлия Симон, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон-Майе) 3. Россия (Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов)
Прыжки с трамплина Нормальный трамплин, женщины 1. Урса Богатай (Словения) 2. Катарина Альтхаус (Германия) 3. Ника Крижнар (Словения)
Фристайл Могул, мужчины 1. Вальтер Валльберг (Швеция) 2. Микаэл Кингсбери (Канада) 3. Икума Хиросима (Япония)
Шорт-трек Смешанная эстафета 1. Китай 2. Италия 3. Венгрия
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 05.02.22 - 20:15
Цитата:
в виде таблицы
Ну что будут прогнозы от форумных прогнозёров?
Напоминаю 3 вопроса:
1. Количество медалей и итоговое место Казахстана
2. Количество медалей и итоговое место России
3. Тройку лидеров в медальном зачете.
Мой вариант:
1. 0 ----
2. 15 ....10 место
3. Норвегия, Канада, США
alex_60:
все медали дня
все медали дня
в виде таблицы
Ну что будут прогнозы от форумных прогнозёров?
Напоминаю 3 вопроса:
1. Количество медалей и итоговое место Казахстана
2. Количество медалей и итоговое место России
3. Тройку лидеров в медальном зачете.
Мой вариант:
1. 0 ----
2. 15 ....10 место
3. Норвегия, Канада, США
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 24125
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 05.02.22 - 20:29
Казахстан - 0 медалей.
Флаг - голубой...
Флаг - голубой...
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