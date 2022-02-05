Отправлено: - 20:23

lavprof:

Интересно, если подать проект баскетбольной площадки, проголосуют ли люди за него?

Цитата:По своему опыту рассказываю.Голосов там надо совсем немного... 10 штук.У нас удалось собрать 24 по-моему.Как это происходит. Из-за замороченности, навязанной из Астаны, мне так объяснили в жкх, голосовать надо через егов. У многих понятно нет паролей, ключей, мобильного приложения. Поэтому мне пришлось разработать целую инструкцию, с которой почти каждому из соседей, коллег и родственников объяснял как скачать, зайти и отдать голос.В итоге всё получилось.