Отправлено: - 16:38

Доктор СИЗО:

Больше ты похож на внука власовца! Может их всех реабилитировали?

[Исправлено: elektron, 05.02.2022 - 11:39]

Цитата:Дохтер, ну вот опять, кого реабилитировали? Внуков не нужно реабилитировать.