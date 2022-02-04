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Новый начальник полиции пообещал общаться с жителями Костанайской области в Facebook
Новый начальник полиции пообещал общаться с жителями Костанайской области в Facebook
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43482
Новый начальник полиции пообещал общаться с жителями Костанайской области в Facebook
Отправлено: 04.02.22 - 18:30
Начальник департамента полиции Костанайской области Ерлан Омарбеков, занявший должность 29 января, создал личную страницу в социальной сети Facebook и заявил, что граждане могут оставлять там свои обращения к нему.
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П
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.17
- Сообщений:
- 139
Re: Новый начальник полиции пообещал общаться с жителями...
Отправлено: 04.02.22 - 18:30
Его предшественник тоже вёл свою страницу, но на обращения не отвечал)))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 616
Re: Новый начальник полиции пообещал общаться с жителями...
Отправлено: 04.02.22 - 22:05
Цитата:
Децкая такая задачка. Внимание вопрос.
Если выстроить вряд всех чиновников. Бывших и нынешних, и вручить в руки лопаты, и спросить, а что ты полезного сделал, занимая важный и ответственный пост?
В сравнении с землекопами, сколько ты, получая немалую зарплату, прокопал яму? Кроме бла-бла-бла-отчетов?
Хм...завел страничку в фейсбуке?
А что ещё?
2 землекопа копали яму. 1 землекоп копал 5 метров в час, 2 землекоп -2 метра в час сколько метров они прокопают за 1час 30минут
Децкая такая задачка. Внимание вопрос.
Если выстроить вряд всех чиновников. Бывших и нынешних, и вручить в руки лопаты, и спросить, а что ты полезного сделал, занимая важный и ответственный пост?
В сравнении с землекопами, сколько ты, получая немалую зарплату, прокопал яму? Кроме бла-бла-бла-отчетов?
Хм...завел страничку в фейсбуке?
А что ещё?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 12046
Новый начальник полиции пообещал общаться с жителями Костанайской области в Facebook
Отправлено: 05.02.22 - 00:26
Все наркоторговцы в погонах сначала возможно взяли в руки лопаты и шустро закопали свои запасы до лучших времён...
Но потом посмотрели на фото в этой гезете, увидели орденские планки нового насяльника в пять рядов......
Откопали и заказли есчо дури, да позабористей.
У моего деда было только два неполных ряда. Но это были настоящие, боевые.
Юбилейные погремушки он с боевыми вместе не вешал.
[Исправлено: Серый волк, 04.02.2022 - 21:31]
Но потом посмотрели на фото в этой гезете, увидели орденские планки нового насяльника в пять рядов......
Откопали и заказли есчо дури, да позабористей.
У моего деда было только два неполных ряда. Но это были настоящие, боевые.
Юбилейные погремушки он с боевыми вместе не вешал.
[Исправлено: Серый волк, 04.02.2022 - 21:31]
Re: Новый начальник полиции пообещал общаться с жителями...
Отправлено: 05.02.22 - 09:15
Я предложил ему дружбу в Фейсбуке! Поздравил его с новым назначением в Костанайской области! Прочитал комментарии форумчан НГ! Вам не стыдно писать такое ???
Re: Новый начальник полиции пообещал общаться с жителями...
Отправлено: 05.02.22 - 16:09
Цитата:
Больше ты похож на внука власовца! Может их всех реабилитировали?
Серый волк:
Больше ты похож на внука власовца! Может их всех реабилитировали?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8602
Новый начальник полиции пообещал общаться с жителями Костанайской области в Facebook
Отправлено: 05.02.22 - 16:38
Цитата:
Дохтер, ну вот опять, кого реабилитировали? Внуков не нужно реабилитировать.
[Исправлено: elektron, 05.02.2022 - 11:39]
Доктор СИЗО:
Больше ты похож на внука власовца! Может их всех реабилитировали?
Больше ты похож на внука власовца! Может их всех реабилитировали?
Дохтер, ну вот опять, кого реабилитировали? Внуков не нужно реабилитировать.
[Исправлено: elektron, 05.02.2022 - 11:39]
Новый начальник полиции пообещал общаться с жителями Костанайской области в Facebook
Отправлено: 05.02.22 - 17:18
Цитата:
Теперь, тебе, Локтор СИЗО,
бояться - некого...
Доктор СИЗО:
Я предложил ему дружбу в Фейсбуке!
Я предложил ему дружбу в Фейсбуке!
Теперь, тебе, Локтор СИЗО,
бояться - некого...
Re: Новый начальник полиции пообещал общаться с жителями...
Отправлено: 05.02.22 - 18:03
Цитата:
Я и раньше не боялся никого! Это вы меня боитесь!!!
drakon:
Я и раньше не боялся никого! Это вы меня боитесь!!!
Новый начальник полиции пообещал общаться с жителями Костанайской области в Facebook
Отправлено: 05.02.22 - 18:43
Цитата:
И пятничного муллу,не боишся?...
Доктор СИЗО:
Это вы меня боитесь!!!
Это вы меня боитесь!!!
И пятничного муллу,не боишся?...
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 15600
Новый начальник полиции пообещал общаться с жителями Костанайской области в Facebook
Отправлено: 05.02.22 - 19:42
наверное конструктор бачков предложил в фейсбуке
новую схему размещения пулеметов на вышках. и новый диаметр колючей проволоки.
[Исправлено: alex_60, 05.02.2022 - 20:17]
новую схему размещения пулеметов на вышках. и новый диаметр колючей проволоки.
[Исправлено: alex_60, 05.02.2022 - 20:17]
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