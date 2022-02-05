Отправлено: - 10:51

Вопрос введения налога на роскошь обсуждается в Казахстане с 2013 года. В итоге его планируют ввести в 2022 году. Насколько реальна эта перспектива, нужен ли новый налог казахстанцам и какие последствия он повлечет за собой, высказались эксперты.