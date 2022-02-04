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≡ Новый начальник полиции пообещал общаться с жителями Костанайской области в Facebook
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43481
Новый начальник полиции пообещал общаться с жителями Костанайской области в Facebook
Отправлено: 04.02.22 - 18:30
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Начальник департамента полиции Костанайской области Ерлан Омарбеков, занявший должность 29 января, создал личную страницу в социальной сети Facebook и заявил, что граждане могут оставлять там свои обращения к нему.
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П
§ Поедатель
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.17
Сообщений:
139
Re: Новый начальник полиции пообещал общаться с жителями...
Отправлено: 04.02.22 - 18:30
#1
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Его предшественник тоже вёл свою страницу, но на обращения не отвечал)))
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
616
Re: Новый начальник полиции пообещал общаться с жителями...
Отправлено: 04.02.22 - 22:05
#2
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Цитата:
2 землекопа копали яму. 1 землекоп копал 5 метров в час, 2 землекоп -2 метра в час сколько метров они прокопают за 1час 30минут

Децкая такая задачка. Внимание вопрос.
Если выстроить вряд всех чиновников. Бывших и нынешних, и вручить в руки лопаты, и спросить, а что ты полезного сделал, занимая важный и ответственный пост?
В сравнении с землекопами, сколько ты, получая немалую зарплату, прокопал яму? Кроме бла-бла-бла-отчетов?
Хм...завел страничку в фейсбуке?
А что ещё?
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12046
Новый начальник полиции пообещал общаться с жителями Костанайской области в Facebook
Отправлено: 05.02.22 - 00:26
#3
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Все наркоторговцы в погонах сначала возможно взяли в руки лопаты и шустро закопали свои запасы до лучших времён...
Но потом посмотрели на фото в этой гезете, увидели орденские планки нового насяльника в пять рядов......
Откопали и заказли есчо дури, да позабористей. :lol:

У моего деда было только два неполных ряда. Но это были настоящие, боевые.
Юбилейные погремушки он с боевыми вместе не вешал.

[Исправлено: Серый волк, 04.02.2022 - 21:31]
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5118
Re: Новый начальник полиции пообещал общаться с жителями...
Отправлено: 05.02.22 - 09:15
#4
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Я предложил ему дружбу в Фейсбуке! Поздравил его с новым назначением в Костанайской области! Прочитал комментарии форумчан НГ! Вам не стыдно писать такое ??? 8-) :-P
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5118
Re: Новый начальник полиции пообещал общаться с жителями...
Отправлено: 05.02.22 - 16:09
#5
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Цитата:
Серый волк:

Больше ты похож на внука власовца! Может их всех реабилитировали?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8602
Новый начальник полиции пообещал общаться с жителями Костанайской области в Facebook
Отправлено: 05.02.22 - 16:38
#6
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Больше ты похож на внука власовца! Может их всех реабилитировали?

Дохтер, ну вот опять, кого реабилитировали? Внуков не нужно реабилитировать. :lol:

[Исправлено: elektron, 05.02.2022 - 11:39]
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24123
Новый начальник полиции пообещал общаться с жителями Костанайской области в Facebook
Отправлено: 05.02.22 - 17:18
#7
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Я предложил ему дружбу в Фейсбуке!

Теперь, тебе, Локтор СИЗО,
бояться - некого...
:lol: :-o
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5118
Re: Новый начальник полиции пообещал общаться с жителями...
Отправлено: 05.02.22 - 18:03
#8
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Цитата:
drakon:

Я и раньше не боялся никого! Это вы меня боитесь!!!
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24123
Новый начальник полиции пообещал общаться с жителями Костанайской области в Facebook
Отправлено: 05.02.22 - 18:43
#9
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Это вы меня боитесь!!!

И пятничного муллу,не боишся?... :-o
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