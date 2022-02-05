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≡ Владимир МАРТЫНОВ: О городе Рудном замолвите слово
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43481
Владимир МАРТЫНОВ: О городе Рудном замолвите слово
Отправлено: 05.02.22 - 09:51
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На самом деле, чтобы человек почувствовал себя хозяином своего дома, двора, города, страны, необходимо не только требовать с него соблюдения порядка, но и дать ему право этот порядок наводить. Надо уходить от КПСС-Нуротановской методы руководства по принципу «я начальник – ты дурак!».
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5084
Re: Владимир МАРТЫНОВ: О городе Рудном замолвите слово
Отправлено: 05.02.22 - 09:51
#1
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Очередной раз убеждаюсь в правильности предложенной двк программы, ключевым аспектом там было выборность всех и вся, от низу до верху. Тогда двк разогнали под девизом - политика потом, сначало экономика. Что самое удивительное, это сделали те же самые люди, что до сих пор сидят в парламенте, акиматах и в правительстве. Вот с этой командой президент собрался претворять новые программы, а те согласно кивают головой , а на самом деле продолжается всё старое. Последние события вернули небожителей на грешную землю, видимо ещё долго будет держаться напряженая обстановка в обществе, однако кардинальных сдвигов никто не видит, а время то идёт!
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М
§ Мс18
(Пользователи)
Регистрация:
30.01.21
Сообщений:
38
Re: Владимир МАРТЫНОВ: О городе Рудном замолвите слово
Отправлено: 05.02.22 - 09:57
#2
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Почему только про колесо говорят, а сколько на цементный выбросили ?!
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5118
Re: Владимир МАРТЫНОВ: О городе Рудном замолвите слово
Отправлено: 05.02.22 - 10:37
#3
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Любезный! Вам разрешили создать ваш совет! Как назовете своих членов общества? Советчиками? Каковы будут их полномочия? Давать советы? :lol: :-o
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2495
Re: Владимир МАРТЫНОВ: О городе Рудном замолвите слово
Отправлено: 05.02.22 - 13:39
#4
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Цитата:
сайлау курманов:
в правильности предложенной двк программы,


ДВК - запрещённая судом организация, признанная террористической, наряду с "Талибаном". Хотя "Талибан" - и запрещённая, но вроде с ней ведут переговоры, потому что пшеницу они покупали больше всех. Восхвалят ДВК и ёё программу - наверное ещё рано, хотя, после январских событии - всё смешалось в доме Облонских.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1394
Re: Владимир МАРТЫНОВ: О городе Рудном замолвите слово
Отправлено: 05.02.22 - 13:44
#5
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Автору посоветую вспомнить, каким был Рудный при управлении так ненавидимой им КПСС.Что делалось, как строили, какой был порядок.Судя по фото, те времена он застал. Это только животное может обгаживать те времена, в которые не жило.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5084
Re: Владимир МАРТЫНОВ: О городе Рудном замолвите слово
Отправлено: 05.02.22 - 14:55
#6
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Двк стала костью поперек горла нынешнему руководству, называла вещи своими именами, за что получила две порции проклятии и отлучён от от всего, Лично ничего такого я не видел в его деятельности,
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8602
Владимир МАРТЫНОВ: О городе Рудном замолвите слово
Отправлено: 05.02.22 - 14:58
#7
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Цитата:
сайлау курманов:
Лично ничего такого я не видел в его деятельности,

И замков в Лондоне у него нет. ;-)
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S
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
64
Re: Владимир МАРТЫНОВ: О городе Рудном замолвите слово
Отправлено: 05.02.22 - 15:23
#8
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Судя по фото, те времена он застал. Это только животное может обгаживать те времена, в которые не жило.

Как-то с логикой не лады...
Автор, судя по фото, в те времена жил.
И он не путает страну с режимом, с государством... Народ с властью...
Разные это вещи.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8671
Re: Владимир МАРТЫНОВ: О городе Рудном замолвите слово
Отправлено: 05.02.22 - 15:41
#9
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В Рудном конечно люди это что то..
Обгаживают сами как могут..
И наоборот, благодаря властям как ни странно, Рудный содержится в чистоте..
Был позавчера там, пашут по бордюрам с лопатами рабочие, форму на зеленую какую то сменили..
И так с 4х утра и до поздна, перекрывая то там, то сям дороги..
Костанаю бы надо такому поучиться..
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S
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
64
Re: Владимир МАРТЫНОВ: О городе Рудном замолвите слово
Отправлено: 05.02.22 - 18:27
#10
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Цитата:
111:
Рудный содержится в чистоте..

Вы просто не видите ситуацию изнутри, как её видят жители города... Да и сама власть...
На днях сюжет о свалках в Рудном даже на канале Хабар24 появился...
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