Отправлено: - 15:23

Уже не ваш земляк:

Судя по фото, те времена он застал. Это только животное может обгаживать те времена, в которые не жило.

Цитата:Как-то с логикой не лады...Автор, судя по фото, в те времена жил.И он не путает страну с режимом, с государством... Народ с властью...Разные это вещи.