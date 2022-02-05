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≡ 549 человек заболели КВИ за прошедшие сутки в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43481
549 человек заболели КВИ за прошедшие сутки в Костанайской области
Отправлено: 05.02.22 - 18:21
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Темп прироста заболеваемости за пятницу, 4 февраля, составил 1,09%. Днем ранее было выявлено 545 заболевших, темп прироста равнялся 1,10%. большинство заболевших 4 февраля из Костаная и Рудного.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8671
Re: 549 человек заболели КВИ за прошедшие сутки в Костанайской...
Отправлено: 05.02.22 - 18:21
#1
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Интересно, у нас один в семье положительный, а мне в фильтре сказали, если проблем нет, то не будут брать мазок, горло проверили, чистое..
Хотя я столько таблеток набрал..
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8602
549 человек заболели КВИ за прошедшие сутки в Костанайской области
Отправлено: 05.02.22 - 18:38
#2
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Цитата:
111:
а мне в фильтре сказали

Смените фильтр. :lol:
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