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≡ Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
 
 
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8156
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 05.02.22 - 16:09
#106
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БРОНЗА у РОССИИ!!! Чуть чуть не хватило сил...

вчкушка... иди за боярышником!
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8601
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 05.02.22 - 16:09
#107
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опять астматики победили :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15597
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 05.02.22 - 16:10
#108
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Цитата:
elektron:
Ну вот так быстро, враз и третьими стали, а так хорошо вели.


ну, после второго этапа проигрывали больше минуты лидерам.
Логинов конечно сегодня был идеален.
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5117
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 05.02.22 - 16:19
#109
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Цитата:
elektron:

Ну так оно и будет до самого конца! То плашки не то размера, то метчики не привезли. Можно отлить на заказ медали из олова или из свинца!
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8601
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 05.02.22 - 16:24
#110
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Цитата:
Доктор СИЗО:
То плашки не то размера, то метчики не привезли.

А я как знал, что высшими тут и не пахнет :lol: Плашки, метчики... ;-)
Ну и что дальше, медаль есть. И это главное. Завидуйте молча. 8-)
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5117
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 05.02.22 - 16:33
#111
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Цитата:
elektron:

Чему завидовать? Грузикам из магазина рыбака и охотника?
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