Прогноз на 5 дней
ясно-8°C
  • 762 мм рт.ст.
  • 62% влажность
  • В-ЮВ, 6 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
 
 
Страница 7 из 7«1...567
Ответить Новый топик
yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8154
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 05.02.22 - 15:08
#91
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Начался биатлон. Мороз и ветер... значит непредсказуемость и сюрпризы будут.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8663
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 05.02.22 - 15:12
#92
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жаль времени нет смотреть биатлон и болеть за как ни странно, ойропейские команды..
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15590
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 05.02.22 - 15:27
#93
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Жаль времени нет смотреть биатлон


и что? не смотри, тебя никто не заставляет.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8663
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 05.02.22 - 15:32
#94
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
что? не смотри, тебя никто не заставляет.

Чтобы дать более правильные прогнозы..
А зачем еще смотреть?
Профайл
Страница 7 из 7«1...567
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 22, из них зарегистрированных: 5 и гостей: 17
Зарегистрированные пользователи: yudjin, Iney, drakon, Доктор СИЗО, 111

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS