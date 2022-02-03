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≡ "Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают депутаты о моратории на повышение их окладов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43480
"Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают депутаты о моратории на повышение их окладов
Отправлено: 03.02.22 - 13:13
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Депутаты мажилиса не считают свою зарплату высокой. Они прокомментировали введение моратория на повышение зарплат депутатам, акимам и членам Кабмина. По словам мажилисменов, они получают не менее 600 тысяч тенге в месяц.
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5109
"Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают депутаты о моратории на повышение их окладов
Отправлено: 05.02.22 - 08:38
#75
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Цитата:
elektron:

Не клевещите любезный! Мы говорим о другом! Похоже вы и не были никогда в Костанае! Колючая проволока всегда была поверх низских заборов, сторожевые вышки были! В них греются, питаются,отдыхают, и ведут наблюдение по внешнему контуру предприятия охранники! Все оборудовано согласно закону о частной собственности!
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8585
"Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают депутаты о моратории на повышение их окладов
Отправлено: 05.02.22 - 13:43
#76
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Не клевещите любезный

Так это вы тут клевещите не любезный. :lol: Цитата:
Доктор СИЗО:
Похоже вы и не были никогда в Костанае!

Один раз был, а так то в Кустанае жил. Но не в Ку, не в Ко- станае, не видел вышек и колючей проволоки.
Это конечно же не значит, что её нет. Просто я там не ходил и не работал. А вот где вы работали, что вам всё колючая проволока с вышками мерещатся, другой вопрос? :lol:
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5109
"Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают депутаты о моратории на повышение их окладов
Отправлено: 05.02.22 - 13:49
#77
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Цитата:
elektron:

Купи кошак платную путевку в наш Костанай, туристом будешь. Может еще останешься на пмж?
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24120
"Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают депутаты о моратории на повышение их окладов
Отправлено: 05.02.22 - 13:57
#78
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Цитата:
Доктор СИЗО:
платную путевку в наш Костанай, туристом будешь.

Спроектируй и построй, сначала - туалеты... ;-) ;-)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8585
"Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают депутаты о моратории на повышение их окладов
Отправлено: 05.02.22 - 14:03
#79
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Может еще останешься на пмж?

Да может и остался бы, но с такими жить, как вы, не то что жить, дышать одним воздухом не хочется.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8585
"Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают депутаты о моратории на повышение их окладов
Отправлено: 05.02.22 - 14:35
#80
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Цитата:
drakon:
Спроектируй и построй, сначала - туалеты...

Ну да, колесо изобретено, осталось туалет изобрести. :lol:
Можно конечно просто готовый купить и установить. Но это слишком просто будет. Он не выбирает лёгких путей. :lol: А так все от зарплаты до зарплаты. :lol:
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5109
"Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают депутаты о моратории на повышение их окладов
Отправлено: 05.02.22 - 14:39
#81
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Цитата:
elektron:

Зарплаты хватает?, а то могу подкинуть еффрикофф! Проси

[Исправлено: Доктор СИЗО, 05.02.2022 - 14:40]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8585
"Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают депутаты о моратории на повышение их окладов
Отправлено: 05.02.22 - 15:02
#82
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Зарплаты хватает?

Да, а что в пакистане не плотют или плохо плотют? А дочки то куда смотрют?
Когда папа от зарплаты до зарплаты, носки последние донашивает? :lol:
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5109
"Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают депутаты о моратории на повышение их окладов
Отправлено: 05.02.22 - 15:19
#83
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Цитата:
elektron:

Хотел тебе помочь, что бы ты в розетках не ковырялся до конца дней! Дело твое..
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8585
"Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают депутаты о моратории на повышение их окладов
Отправлено: 05.02.22 - 15:23
#84
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Хотел тебе помочь, что бы ты в розетках не ковырялся до конца дней! Дело твое..

Дохтер, да не ковыряюсь я в розетках, хотя дело хорошее. Без них никак. ;-) Вы за себя лучше беспокойтесь. :lol:
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24120
"Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают депутаты о моратории на повышение их окладов
Отправлено: 05.02.22 - 15:32
#85
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Цитата:
Доктор СИЗО:
а то могу подкинуть еффрикофф! Проси

Доктор, ты в фонд НГ - пошли, денег.
Ребятишкам. На лечение... :lol: :oops:
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Страница 6 из 6«1...456
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