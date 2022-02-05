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Владимир МАРТЫНОВ: О городе Рудном замолвите слово
Владимир МАРТЫНОВ: О городе Рудном замолвите слово
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43480
Владимир МАРТЫНОВ: О городе Рудном замолвите слово
Отправлено: 05.02.22 - 09:51
На самом деле, чтобы человек почувствовал себя хозяином своего дома, двора, города, страны, необходимо не только требовать с него соблюдения порядка, но и дать ему право этот порядок наводить. Надо уходить от КПСС-Нуротановской методы руководства по принципу «я начальник – ты дурак!».
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Re: Владимир МАРТЫНОВ: О городе Рудном замолвите слово
Отправлено: 05.02.22 - 09:51
Очередной раз убеждаюсь в правильности предложенной двк программы, ключевым аспектом там было выборность всех и вся, от низу до верху. Тогда двк разогнали под девизом - политика потом, сначало экономика. Что самое удивительное, это сделали те же самые люди, что до сих пор сидят в парламенте, акиматах и в правительстве. Вот с этой командой президент собрался претворять новые программы, а те согласно кивают головой , а на самом деле продолжается всё старое. Последние события вернули небожителей на грешную землю, видимо ещё долго будет держаться напряженая обстановка в обществе, однако кардинальных сдвигов никто не видит, а время то идёт!
М
(Пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.21
- Сообщений:
- 38
Re: Владимир МАРТЫНОВ: О городе Рудном замолвите слово
Отправлено: 05.02.22 - 09:57
Почему только про колесо говорят, а сколько на цементный выбросили ?!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 04.09.15
- Сообщений:
- 5109
Re: Владимир МАРТЫНОВ: О городе Рудном замолвите слово
Отправлено: 05.02.22 - 10:37
Любезный! Вам разрешили создать ваш совет! Как назовете своих членов общества? Советчиками? Каковы будут их полномочия? Давать советы?
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2495
Re: Владимир МАРТЫНОВ: О городе Рудном замолвите слово
Отправлено: 05.02.22 - 13:39
Цитата:
ДВК - запрещённая судом организация, признанная террористической, наряду с "Талибаном". Хотя "Талибан" - и запрещённая, но вроде с ней ведут переговоры, потому что пшеницу они покупали больше всех. Восхвалят ДВК и ёё программу - наверное ещё рано, хотя, после январских событии - всё смешалось в доме Облонских.
сайлау курманов:
в правильности предложенной двк программы,
в правильности предложенной двк программы,
ДВК - запрещённая судом организация, признанная террористической, наряду с "Талибаном". Хотя "Талибан" - и запрещённая, но вроде с ней ведут переговоры, потому что пшеницу они покупали больше всех. Восхвалят ДВК и ёё программу - наверное ещё рано, хотя, после январских событии - всё смешалось в доме Облонских.
(Пользователи)
- Откуда:
- Самара
- Регистрация:
- 19.08.21
- Сообщений:
- 1393
Re: Владимир МАРТЫНОВ: О городе Рудном замолвите слово
Отправлено: 05.02.22 - 13:44
Автору посоветую вспомнить, каким был Рудный при управлении так ненавидимой им КПСС.Что делалось, как строили, какой был порядок.Судя по фото, те времена он застал. Это только животное может обгаживать те времена, в которые не жило.
Re: Владимир МАРТЫНОВ: О городе Рудном замолвите слово
Отправлено: 05.02.22 - 14:55
Двк стала костью поперек горла нынешнему руководству, называла вещи своими именами, за что получила две порции проклятии и отлучён от от всего, Лично ничего такого я не видел в его деятельности,
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8585
Владимир МАРТЫНОВ: О городе Рудном замолвите слово
Отправлено: 05.02.22 - 14:58
Цитата:
И замков в Лондоне у него нет.
сайлау курманов:
Лично ничего такого я не видел в его деятельности,
Лично ничего такого я не видел в его деятельности,
И замков в Лондоне у него нет.
S
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 63
Re: Владимир МАРТЫНОВ: О городе Рудном замолвите слово
Отправлено: 05.02.22 - 15:23
Цитата:
Как-то с логикой не лады...
Автор, судя по фото, в те времена жил.
И он не путает страну с режимом, с государством... Народ с властью...
Разные это вещи.
Уже не ваш земляк:
Судя по фото, те времена он застал. Это только животное может обгаживать те времена, в которые не жило.
Судя по фото, те времена он застал. Это только животное может обгаживать те времена, в которые не жило.
Как-то с логикой не лады...
Автор, судя по фото, в те времена жил.
И он не путает страну с режимом, с государством... Народ с властью...
Разные это вещи.
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