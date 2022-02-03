Отправлено: - 13:43

Доктор СИЗО:

Не клевещите любезный

Доктор СИЗО:

Похоже вы и не были никогда в Костанае!

Цитата:Так это вы тут клевещите не любезный.Цитата:Один раз был, а так то в Кустанае жил. Но не в Ку, не в Ко- станае, не видел вышек и колючей проволоки.Это конечно же не значит, что её нет. Просто я там не ходил и не работал. А вот где вы работали, что вам всё колючая проволока с вышками мерещатся, другой вопрос?