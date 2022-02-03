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"Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают депутаты о моратории на повышение их окладов
"Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают депутаты о моратории на повышение их окладов
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43480
"Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают депутаты о моратории на повышение их окладов
Отправлено: 03.02.22 - 13:13
Депутаты мажилиса не считают свою зарплату высокой. Они прокомментировали введение моратория на повышение зарплат депутатам, акимам и членам Кабмина. По словам мажилисменов, они получают не менее 600 тысяч тенге в месяц.
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"Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают депутаты о моратории на повышение их окладов
Отправлено: 05.02.22 - 08:38
Цитата:
Не клевещите любезный! Мы говорим о другом! Похоже вы и не были никогда в Костанае! Колючая проволока всегда была поверх низских заборов, сторожевые вышки были! В них греются, питаются,отдыхают, и ведут наблюдение по внешнему контуру предприятия охранники! Все оборудовано согласно закону о частной собственности!
elektron:
Не клевещите любезный! Мы говорим о другом! Похоже вы и не были никогда в Костанае! Колючая проволока всегда была поверх низских заборов, сторожевые вышки были! В них греются, питаются,отдыхают, и ведут наблюдение по внешнему контуру предприятия охранники! Все оборудовано согласно закону о частной собственности!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8585
"Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают депутаты о моратории на повышение их окладов
Отправлено: 05.02.22 - 13:43
Цитата:
Так это вы тут клевещите не любезный. Цитата:
Один раз был, а так то в Кустанае жил. Но не в Ку, не в Ко- станае, не видел вышек и колючей проволоки.
Это конечно же не значит, что её нет. Просто я там не ходил и не работал. А вот где вы работали, что вам всё колючая проволока с вышками мерещатся, другой вопрос?
Доктор СИЗО:
Не клевещите любезный
Не клевещите любезный
Так это вы тут клевещите не любезный. Цитата:
Доктор СИЗО:
Похоже вы и не были никогда в Костанае!
Похоже вы и не были никогда в Костанае!
Один раз был, а так то в Кустанае жил. Но не в Ку, не в Ко- станае, не видел вышек и колючей проволоки.
Это конечно же не значит, что её нет. Просто я там не ходил и не работал. А вот где вы работали, что вам всё колючая проволока с вышками мерещатся, другой вопрос?
"Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают депутаты о моратории на повышение их окладов
Отправлено: 05.02.22 - 13:49
Цитата:
Купи кошак платную путевку в наш Костанай, туристом будешь. Может еще останешься на пмж?
elektron:
Купи кошак платную путевку в наш Костанай, туристом будешь. Может еще останешься на пмж?
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 24119
"Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают депутаты о моратории на повышение их окладов
Отправлено: 05.02.22 - 13:57
Цитата:
Спроектируй и построй, сначала - туалеты...
Доктор СИЗО:
платную путевку в наш Костанай, туристом будешь.
платную путевку в наш Костанай, туристом будешь.
Спроектируй и построй, сначала - туалеты...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8585
"Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают депутаты о моратории на повышение их окладов
Отправлено: 05.02.22 - 14:03
Цитата:
Да может и остался бы, но с такими жить, как вы, не то что жить, дышать одним воздухом не хочется.
Доктор СИЗО:
Может еще останешься на пмж?
Может еще останешься на пмж?
Да может и остался бы, но с такими жить, как вы, не то что жить, дышать одним воздухом не хочется.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8585
"Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают депутаты о моратории на повышение их окладов
Отправлено: 05.02.22 - 14:35
Цитата:
Ну да, колесо изобретено, осталось туалет изобрести.
Можно конечно просто готовый купить и установить. Но это слишком просто будет. Он не выбирает лёгких путей. А так все от зарплаты до зарплаты.
drakon:
Спроектируй и построй, сначала - туалеты...
Спроектируй и построй, сначала - туалеты...
Ну да, колесо изобретено, осталось туалет изобрести.
Можно конечно просто готовый купить и установить. Но это слишком просто будет. Он не выбирает лёгких путей. А так все от зарплаты до зарплаты.
"Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают депутаты о моратории на повышение их окладов
Отправлено: 05.02.22 - 14:39
Цитата:
Зарплаты хватает?, а то могу подкинуть еффрикофф! Проси
[Исправлено: Доктор СИЗО, 05.02.2022 - 14:40]
elektron:
Зарплаты хватает?, а то могу подкинуть еффрикофф! Проси
[Исправлено: Доктор СИЗО, 05.02.2022 - 14:40]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8585
"Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают депутаты о моратории на повышение их окладов
Отправлено: 05.02.22 - 15:02
Цитата:
Да, а что в пакистане не плотют или плохо плотют? А дочки то куда смотрют?
Когда папа от зарплаты до зарплаты, носки последние донашивает?
Доктор СИЗО:
Зарплаты хватает?
Зарплаты хватает?
Да, а что в пакистане не плотют или плохо плотют? А дочки то куда смотрют?
Когда папа от зарплаты до зарплаты, носки последние донашивает?
"Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают депутаты о моратории на повышение их окладов
Отправлено: 05.02.22 - 15:19
Цитата:
Хотел тебе помочь, что бы ты в розетках не ковырялся до конца дней! Дело твое..
elektron:
Хотел тебе помочь, что бы ты в розетках не ковырялся до конца дней! Дело твое..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8585
"Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают депутаты о моратории на повышение их окладов
Отправлено: 05.02.22 - 15:23
Цитата:
Дохтер, да не ковыряюсь я в розетках, хотя дело хорошее. Без них никак. Вы за себя лучше беспокойтесь.
Доктор СИЗО:
Хотел тебе помочь, что бы ты в розетках не ковырялся до конца дней! Дело твое..
Хотел тебе помочь, что бы ты в розетках не ковырялся до конца дней! Дело твое..
Дохтер, да не ковыряюсь я в розетках, хотя дело хорошее. Без них никак. Вы за себя лучше беспокойтесь.
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