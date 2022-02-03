Отправлено: - 09:39

drakon:

Так что? Тимур, не Гафуров?...

Цитата:Это насяльника, имеет право.А если модератор отмодерирует не то, и попадется ему где то по вечерней дороге злобный обиженный форумчанин, то беды не избежать..