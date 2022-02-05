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Насколько нужен Казахстану налог на роскошь. Мнения экспертов
Насколько нужен Казахстану налог на роскошь. Мнения экспертов
N
Я робот(Пользователи)
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Насколько нужен Казахстану налог на роскошь. Мнения экспертов
Отправлено: 05.02.22 - 10:51
Вопрос введения налога на роскошь обсуждается в Казахстане с 2013 года. В итоге его планируют ввести в 2022 году. Насколько реальна эта перспектива, нужен ли новый налог казахстанцам и какие последствия он повлечет за собой, высказались эксперты.
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Re: Насколько нужен Казахстану налог на роскошь. Мнения...
Отправлено: 05.02.22 - 10:51
Что-то я не пойму, я регулярно плачу налог за авто, за жильё, за коммерческую недвижимость. Чего они хотят? Одни отводы: не готовы сейчас, да потом,
Получается грошь цена той араве просиживающие кгд
Намедни звонила сотрудница, придите, получите предупреждение что на день просрочил какую-то там форму отчёта. Я сказал, что уехал.
Получается, копать глубоко просто не хотят или боятся...
Получается грошь цена той араве просиживающие кгд
Намедни звонила сотрудница, придите, получите предупреждение что на день просрочил какую-то там форму отчёта. Я сказал, что уехал.
Получается, копать глубоко просто не хотят или боятся...
Насколько нужен Казахстану налог на роскошь. Мнения экспертов
Отправлено: 05.02.22 - 11:20
Цитата:
Очень сочувствую вам, агатайка! Беды маленького человечка!
[Исправлено: Доктор СИЗО, 05.02.2022 - 11:21]
сайлау курманов:
Очень сочувствую вам, агатайка! Беды маленького человечка!
[Исправлено: Доктор СИЗО, 05.02.2022 - 11:21]
Re: Насколько нужен Казахстану налог на роскошь. Мнения...
Отправлено: 05.02.22 - 12:27
Комментарий удален модератором.
S
(Полноправные пользователи)
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- 62
Насколько нужен Казахстану налог на роскошь. Мнения экспертов
Отправлено: 05.02.22 - 12:42
"Налог на роскошь" - современная интерпретация большевистского лозунга "грабь награбленное".
Инициаторам в голову не приходит, что надо не с богатством бороться, а с бедностью.
Как в старом анекдоте про внучку декабриста... "Они хотят, чтобы не было богатых, а мой дедушка хотел, чтобы не было бедных..."
Богатые от этого налога всегда найдут способ уйти. А вот в карманах бедных от его наличия ничего не прибавится.
Парламентариям надо думать над тем, чтобы основной доход от продажи нашего сырья иностранными "инвесторами" и "национальными" компаниями шёл в бюджет и направлялся на повышение благосостояния народа, а не растаскивался по карманам "эффективных" менеджеров в виде многомиллионных окладов и "премий".
Когда всё население Казахстана будет жить зажиточно, когда графа "уровень бедности" в статистической отчётности окажется неактуальной, тогда ничья роскошь никому глаза мозолить не будет. И налог на неё будет не нужен.
[Исправлено: Skeptic, 05.02.2022 - 12:55]
Инициаторам в голову не приходит, что надо не с богатством бороться, а с бедностью.
Как в старом анекдоте про внучку декабриста... "Они хотят, чтобы не было богатых, а мой дедушка хотел, чтобы не было бедных..."
Богатые от этого налога всегда найдут способ уйти. А вот в карманах бедных от его наличия ничего не прибавится.
Парламентариям надо думать над тем, чтобы основной доход от продажи нашего сырья иностранными "инвесторами" и "национальными" компаниями шёл в бюджет и направлялся на повышение благосостояния народа, а не растаскивался по карманам "эффективных" менеджеров в виде многомиллионных окладов и "премий".
Когда всё население Казахстана будет жить зажиточно, когда графа "уровень бедности" в статистической отчётности окажется неактуальной, тогда ничья роскошь никому глаза мозолить не будет. И налог на неё будет не нужен.
[Исправлено: Skeptic, 05.02.2022 - 12:55]
Re: Насколько нужен Казахстану налог на роскошь. Мнения...
Отправлено: 05.02.22 - 12:59
Цитата:
Спокойнее курман! Берегите нервы!
сайлау курманов:
Спокойнее курман! Берегите нервы!
(Полноправные пользователи)
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- Stuttgart. Deutschland
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Насколько нужен Казахстану налог на роскошь. Мнения экспертов
Отправлено: 05.02.22 - 13:11
Цитата:
Дохтер, не беспокойтесь вы так за других. Человек просто называет вещи своими именами. Берегите свои нервы.
Доктор СИЗО:
Дохтер, не беспокойтесь вы так за других. Человек просто называет вещи своими именами. Берегите свои нервы.
(Полноправные пользователи)
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Re: Насколько нужен Казахстану налог на роскошь. Мнения...
Отправлено: 05.02.22 - 13:18
Налог нужен, потому что обычный человек не купит люксовую вещь (Ламбу, Феру и т.д.). А богатый может себе это позволить.
Насколько нужен Казахстану налог на роскошь. Мнения экспертов
Отправлено: 05.02.22 - 13:29
Цитата:
Это вы о чем любезный? У меня во дворе стоит 9 машин ваших перечислений. Никто с меня никаких налогов не требует. Наоборот каждый месяц на мой счет подбрасывают дивидендов! Просто, как говорят арабы. Не путайте ишака с верблюдом! И все станет на место!
arman_kst:
Это вы о чем любезный? У меня во дворе стоит 9 машин ваших перечислений. Никто с меня никаких налогов не требует. Наоборот каждый месяц на мой счет подбрасывают дивидендов! Просто, как говорят арабы. Не путайте ишака с верблюдом! И все станет на место!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8566
Насколько нужен Казахстану налог на роскошь. Мнения экспертов
Отправлено: 05.02.22 - 13:37
Цитата:
Ну потерпите немного, скоро потребуют. За все 9-ть причём. Не смотря на то что у вас из нет. Но вы сами это здесь заявили. Будет к налоговой декларации приложением.
Доктор СИЗО:
Никто с меня никаких налогов не требует.
Никто с меня никаких налогов не требует.
Ну потерпите немного, скоро потребуют. За все 9-ть причём. Не смотря на то что у вас из нет. Но вы сами это здесь заявили. Будет к налоговой декларации приложением.
Насколько нужен Казахстану налог на роскошь. Мнения экспертов
Отправлено: 05.02.22 - 13:43
Цитата:
Берега попутал кошак! Нет у нас вообще налогов!
elektron:
Берега попутал кошак! Нет у нас вообще налогов!
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