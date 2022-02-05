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≡ Насколько нужен Казахстану налог на роскошь. Мнения экспертов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43480
Насколько нужен Казахстану налог на роскошь. Мнения экспертов
Отправлено: 05.02.22 - 10:51
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Вопрос введения налога на роскошь обсуждается в Казахстане с 2013 года. В итоге его планируют ввести в 2022 году. Насколько реальна эта перспектива, нужен ли новый налог казахстанцам и какие последствия он повлечет за собой, высказались эксперты.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5083
Re: Насколько нужен Казахстану налог на роскошь. Мнения...
Отправлено: 05.02.22 - 10:51
#1
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Что-то я не пойму, я регулярно плачу налог за авто, за жильё, за коммерческую недвижимость. Чего они хотят? Одни отводы: не готовы сейчас, да потом,
Получается грошь цена той араве просиживающие кгд
Намедни звонила сотрудница, придите, получите предупреждение что на день просрочил какую-то там форму отчёта. Я сказал, что уехал.
Получается, копать глубоко просто не хотят или боятся...
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5094
Насколько нужен Казахстану налог на роскошь. Мнения экспертов
Отправлено: 05.02.22 - 11:20
#2
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Цитата:
сайлау курманов:

Очень сочувствую вам, агатайка! Беды маленького человечка! :-) :-x

[Исправлено: Доктор СИЗО, 05.02.2022 - 11:21]
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5083
Re: Насколько нужен Казахстану налог на роскошь. Мнения...
Отправлено: 05.02.22 - 12:27
#3
Комментарий удален модератором.
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S
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
62
Насколько нужен Казахстану налог на роскошь. Мнения экспертов
Отправлено: 05.02.22 - 12:42
#4
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"Налог на роскошь" - современная интерпретация большевистского лозунга "грабь награбленное".
Инициаторам в голову не приходит, что надо не с богатством бороться, а с бедностью.
Как в старом анекдоте про внучку декабриста... "Они хотят, чтобы не было богатых, а мой дедушка хотел, чтобы не было бедных..."
Богатые от этого налога всегда найдут способ уйти. А вот в карманах бедных от его наличия ничего не прибавится.
Парламентариям надо думать над тем, чтобы основной доход от продажи нашего сырья иностранными "инвесторами" и "национальными" компаниями шёл в бюджет и направлялся на повышение благосостояния народа, а не растаскивался по карманам "эффективных" менеджеров в виде многомиллионных окладов и "премий".
Когда всё население Казахстана будет жить зажиточно, когда графа "уровень бедности" в статистической отчётности окажется неактуальной, тогда ничья роскошь никому глаза мозолить не будет. И налог на неё будет не нужен.

[Исправлено: Skeptic, 05.02.2022 - 12:55]
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5094
Re: Насколько нужен Казахстану налог на роскошь. Мнения...
Отправлено: 05.02.22 - 12:59
#5
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Цитата:
сайлау курманов:

Спокойнее курман! Берегите нервы!
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8566
Насколько нужен Казахстану налог на роскошь. Мнения экспертов
Отправлено: 05.02.22 - 13:11
#6
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Цитата:
Доктор СИЗО:

Дохтер, не беспокойтесь вы так за других. Человек просто называет вещи своими именами. Берегите свои нервы. :lol:
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
737
Re: Насколько нужен Казахстану налог на роскошь. Мнения...
Отправлено: 05.02.22 - 13:18
#7
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Налог нужен, потому что обычный человек не купит люксовую вещь (Ламбу, Феру и т.д.). А богатый может себе это позволить.
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5094
Насколько нужен Казахстану налог на роскошь. Мнения экспертов
Отправлено: 05.02.22 - 13:29
#8
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Цитата:
arman_kst:

Это вы о чем любезный? У меня во дворе стоит 9 машин ваших перечислений. Никто с меня никаких налогов не требует. Наоборот каждый месяц на мой счет подбрасывают дивидендов! Просто, как говорят арабы. Не путайте ишака с верблюдом! И все станет на место!
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8566
Насколько нужен Казахстану налог на роскошь. Мнения экспертов
Отправлено: 05.02.22 - 13:37
#9
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Никто с меня никаких налогов не требует.

Ну потерпите немного, скоро потребуют. За все 9-ть причём. Не смотря на то что у вас из нет. Но вы сами это здесь заявили. :lol: Будет к налоговой декларации приложением. 8-)
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5094
Насколько нужен Казахстану налог на роскошь. Мнения экспертов
Отправлено: 05.02.22 - 13:43
#10
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Цитата:
elektron:

Берега попутал кошак! Нет у нас вообще налогов!
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