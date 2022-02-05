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≡ Насколько нужен Казахстану налог на роскошь. Мнения экспертов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43479
Насколько нужен Казахстану налог на роскошь. Мнения экспертов
Отправлено: 05.02.22 - 10:51
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Вопрос введения налога на роскошь обсуждается в Казахстане с 2013 года. В итоге его планируют ввести в 2022 году. Насколько реальна эта перспектива, нужен ли новый налог казахстанцам и какие последствия он повлечет за собой, высказались эксперты.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5082
Re: Насколько нужен Казахстану налог на роскошь. Мнения...
Отправлено: 05.02.22 - 10:51
#1
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Что-то я не пойму, я регулярно плачу налог за авто, за жильё, за коммерческую недвижимость. Чего они хотят? Одни отводы: не готовы сейчас, да потом,
Получается грошь цена той араве просиживающие кгд
Намедни звонила сотрудница, придите, получите предупреждение что на день просрочил какую-то там форму отчёта. Я сказал, что уехал.
Получается, копать глубоко просто не хотят или боятся...
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5079
Насколько нужен Казахстану налог на роскошь. Мнения экспертов
Отправлено: 05.02.22 - 11:20
#2
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Цитата:
сайлау курманов:

Очень сочувствую вам, агатайка! Беды маленького человечка! :-) :-x

[Исправлено: Доктор СИЗО, 05.02.2022 - 11:21]
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