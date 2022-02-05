Re: Насколько нужен Казахстану налог на роскошь. Мнения...

Отправлено: - 10:51

Что-то я не пойму, я регулярно плачу налог за авто, за жильё, за коммерческую недвижимость. Чего они хотят? Одни отводы: не готовы сейчас, да потом,

Получается грошь цена той араве просиживающие кгд

Намедни звонила сотрудница, придите, получите предупреждение что на день просрочил какую-то там форму отчёта. Я сказал, что уехал.

Получается, копать глубоко просто не хотят или боятся...