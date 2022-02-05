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≡ Владимир МАРТЫНОВ: О городе Рудном замолвите слово
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43479
Владимир МАРТЫНОВ: О городе Рудном замолвите слово
Отправлено: 05.02.22 - 09:51
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На самом деле, чтобы человек почувствовал себя хозяином своего дома, двора, города, страны, необходимо не только требовать с него соблюдения порядка, но и дать ему право этот порядок наводить. Надо уходить от КПСС-Нуротановской методы руководства по принципу «я начальник – ты дурак!».
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5082
Re: Владимир МАРТЫНОВ: О городе Рудном замолвите слово
Отправлено: 05.02.22 - 09:51
#1
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Очередной раз убеждаюсь в правильности предложенной двк программы, ключевым аспектом там было выборность всех и вся, от низу до верху. Тогда двк разогнали под девизом - политика потом, сначало экономика. Что самое удивительное, это сделали те же самые люди, что до сих пор сидят в парламенте, акиматах и в правительстве. Вот с этой командой президент собрался претворять новые программы, а те согласно кивают головой , а на самом деле продолжается всё старое. Последние события вернули небожителей на грешную землю, видимо ещё долго будет держаться напряженая обстановка в обществе, однако кардинальных сдвигов никто не видит, а время то идёт!
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М
§ Мс18
(Пользователи)
Регистрация:
30.01.21
Сообщений:
38
Re: Владимир МАРТЫНОВ: О городе Рудном замолвите слово
Отправлено: 05.02.22 - 09:57
#2
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Почему только про колесо говорят, а сколько на цементный выбросили ?!
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5079
Re: Владимир МАРТЫНОВ: О городе Рудном замолвите слово
Отправлено: 05.02.22 - 10:37
#3
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Любезный! Вам разрешили создать ваш совет! Как назовете своих членов общества? Советчиками? Каковы будут их полномочия? Давать советы? :lol: :-o
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