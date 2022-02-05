Re: Владимир МАРТЫНОВ: О городе Рудном замолвите слово

Отправлено: - 09:51

Очередной раз убеждаюсь в правильности предложенной двк программы, ключевым аспектом там было выборность всех и вся, от низу до верху. Тогда двк разогнали под девизом - политика потом, сначало экономика. Что самое удивительное, это сделали те же самые люди, что до сих пор сидят в парламенте, акиматах и в правительстве. Вот с этой командой президент собрался претворять новые программы, а те согласно кивают головой , а на самом деле продолжается всё старое. Последние события вернули небожителей на грешную землю, видимо ещё долго будет держаться напряженая обстановка в обществе, однако кардинальных сдвигов никто не видит, а время то идёт!