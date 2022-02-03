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≡ "Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают депутаты о моратории на повышение их окладов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43477
"Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают депутаты о моратории на повышение их окладов
Отправлено: 03.02.22 - 13:13
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Депутаты мажилиса не считают свою зарплату высокой. Они прокомментировали введение моратория на повышение зарплат депутатам, акимам и членам Кабмина. По словам мажилисменов, они получают не менее 600 тысяч тенге в месяц.
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5074
"Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают депутаты о моратории на повышение их окладов
Отправлено: 05.02.22 - 08:38
#75
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Цитата:
elektron:

Не клевещите любезный! Мы говорим о другом! Похоже вы и не были никогда в Костанае! Колючая проволока всегда была поверх низских заборов, сторожевые вышки были! В них греются, питаются,отдыхают, и ведут наблюдение по внешнему контуру предприятия охранники! Все оборудовано согласно закону о частной собственности!
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