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elektron:



Цитата:Не клевещите любезный! Мы говорим о другом! Похоже вы и не были никогда в Костанае! Колючая проволока всегда была поверх низских заборов, сторожевые вышки были! В них греются, питаются,отдыхают, и ведут наблюдение по внешнему контуру предприятия охранники! Все оборудовано согласно закону о частной собственности!