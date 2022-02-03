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С заботой о вас и вашем здоровье - Современная аптечная сеть держится на «четырех китах». Но есть и пятый, не менее важный
С заботой о вас и вашем здоровье - Современная аптечная сеть держится на «четырех китах». Но есть и пятый, не менее важный
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43477
С заботой о вас и вашем здоровье - Современная аптечная сеть держится на «четырех китах». Но есть и пятый, не менее важный
Отправлено: 03.02.22 - 09:39
Вряд лисовременную жизнь можно представить без лекарств. О том, что важно сегодня для клиента и как должна встретить его аптека, - в интервью с директором по поддержке продаж ТОО «Забота Company LTD» Татьяной ЖИЛОВСКОЙ.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2366
Re: С заботой о вас и вашем здоровье - Современная аптечная сеть...
Отправлено: 03.02.22 - 13:40
Цитата:
пиарщики у аптекарей, мягко говоря, бестолковые :))
ACROS:
анжество какое то или это юмор такой карпоративно-аптечный: -
анжество какое то или это юмор такой карпоративно-аптечный: -
пиарщики у аптекарей, мягко говоря, бестолковые :))
С заботой о вас и вашем здоровье - Современная аптечная сеть держится на «четырех китах». Но есть и пятый, не менее важный
Отправлено: 03.02.22 - 18:46
Цитата:
Вы как то незаслуженно про себя промолчали,у вас ведь то же магазинчик в деревне.
Не стесняйтесь Акрос присоединяйтесь в нашу дружную команду.
ACROS:
Торгаши и спекулянты - они и есть торгаши и спекулянты, просто называются по разному, раньше был один Добринцов, теперь вот и заботливая аптека.
Торгаши и спекулянты - они и есть торгаши и спекулянты, просто называются по разному, раньше был один Добринцов, теперь вот и заботливая аптека.
Вы как то незаслуженно про себя промолчали,у вас ведь то же магазинчик в деревне.
Не стесняйтесь Акрос присоединяйтесь в нашу дружную команду.
С заботой о вас и вашем здоровье - Современная аптечная сеть держится на «четырех китах». Но есть и пятый, не менее важный
Отправлено: 03.02.22 - 18:47
Цитата:
Не бывает плохой рекламы.
юля елиссева:
пиарщики у аптекарей, мягко говоря, бестолковые :))
пиарщики у аптекарей, мягко говоря, бестолковые :))
Не бывает плохой рекламы.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 782
Re: С заботой о вас и вашем здоровье - Современная аптечная сеть...
Отправлено: 03.02.22 - 19:39
Цитата:
В городе нет, Серетид Мультидиск 50/100, к примеру.
Но мы должны приходить к вам по хорошему поводу
apteki_zabota:
В городе нет, Серетид Мультидиск 50/100, к примеру.
Но мы должны приходить к вам по хорошему поводу
С заботой о вас и вашем здоровье - Современная аптечная сеть держится на «четырех китах». Но есть и пятый, не менее важный
Отправлено: 03.02.22 - 20:00
Цитата:
А про настойку боярышника вы забыли? Хотите лишить г-жу ПолиграфЪ хорошего повода?
ACROS:
Ханжество какое то или это юмор такой карпоративно-аптечный: - хороший повод - это как? За виагрой и презервативами??
Ханжество какое то или это юмор такой карпоративно-аптечный: - хороший повод - это как? За виагрой и презервативами??
А про настойку боярышника вы забыли? Хотите лишить г-жу ПолиграфЪ хорошего повода?
С заботой о вас и вашем здоровье - Современная аптечная сеть держится на «четырех китах». Но есть и пятый, не менее важный
Отправлено: 03.02.22 - 20:24
Цитата:
Выдвину предположение, что цена препарата просто усиливает эффект плацебо, поэтому более дорогое лекарство всегда кажется эффективнее.
юля елиссева:
Потому вернулась к более догорому, но качественному препарату.
Потому вернулась к более догорому, но качественному препарату.
Выдвину предположение, что цена препарата просто усиливает эффект плацебо, поэтому более дорогое лекарство всегда кажется эффективнее.
С заботой о вас и вашем здоровье - Современная аптечная сеть держится на «четырех китах». Но есть и пятый, не менее важный
Отправлено: 03.02.22 - 20:50
Цитата:
Да какая уж там дружба? Кровища конкуренции так и брызжет во все стороны, особи готовы друг друга скушать не поморщившись. Я бы и командой эту стаю хищников не стал называть. Каждый за себя. Своя рубаха ближе к телу. Хотя иногда и хищники объединяются для объегоривания травоядных по полной программе, но в дикой капиталистической природе это называют сговором и строго наказывают, если докажут, конечно.
Добринцофф:
Не стесняйтесь Акрос присоединяйтесь в нашу дружную команду.
Не стесняйтесь Акрос присоединяйтесь в нашу дружную команду.
Да какая уж там дружба? Кровища конкуренции так и брызжет во все стороны, особи готовы друг друга скушать не поморщившись. Я бы и командой эту стаю хищников не стал называть. Каждый за себя. Своя рубаха ближе к телу. Хотя иногда и хищники объединяются для объегоривания травоядных по полной программе, но в дикой капиталистической природе это называют сговором и строго наказывают, если докажут, конечно.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2494
С заботой о вас и вашем здоровье - Современная аптечная сеть держится на «четырех китах». Но есть и пятый, не менее важный
Отправлено: 05.02.22 - 08:17
Цитата:
Цитата:
Конечно в одной команде и ещё логику чиновников ищем.
Наверное нам с Добринцовым трудно сговориться: он в городе, я в деревне - хотя проблемы и задачи одни и те же - как вас нае...ть и получить свою маржу.Теперь вот - нелогические действия чиновников-популистов: - купить дорогой товар в оптовке и подешевле продать вам в розницу и при этом ещё и навариться и зарплату выдать персоналу и ком.услуги оплатить и налоги заплатить и персоналу пенсион.соц.отчисления оплатить и спонсорскую помощь оказать сельскому акимату, школе, спортсменам и прочим..
Добринцофф:
Цитата:
Маркс:
Конечно в одной команде и ещё логику чиновников ищем.
Наверное нам с Добринцовым трудно сговориться: он в городе, я в деревне - хотя проблемы и задачи одни и те же - как вас нае...ть и получить свою маржу.Теперь вот - нелогические действия чиновников-популистов: - купить дорогой товар в оптовке и подешевле продать вам в розницу и при этом ещё и навариться и зарплату выдать персоналу и ком.услуги оплатить и налоги заплатить и персоналу пенсион.соц.отчисления оплатить и спонсорскую помощь оказать сельскому акимату, школе, спортсменам и прочим..
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