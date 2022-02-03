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≡ С заботой о вас и вашем здоровье - Современная аптечная сеть держится на «четырех китах». Но есть и пятый, не менее важный
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43477
С заботой о вас и вашем здоровье - Современная аптечная сеть держится на «четырех китах». Но есть и пятый, не менее важный
Отправлено: 03.02.22 - 09:39
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Вряд лисовременную жизнь можно представить без лекарств. О том, что важно сегодня для клиента и как должна встретить его аптека, - в интервью с директором по поддержке продаж ТОО «Забота Company LTD» Татьяной ЖИЛОВСКОЙ.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2366
Re: С заботой о вас и вашем здоровье - Современная аптечная сеть...
Отправлено: 03.02.22 - 13:40
#15
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Цитата:
ACROS:
анжество какое то или это юмор такой карпоративно-аптечный: -

пиарщики у аптекарей, мягко говоря, бестолковые :))
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8455
С заботой о вас и вашем здоровье - Современная аптечная сеть держится на «четырех китах». Но есть и пятый, не менее важный
Отправлено: 03.02.22 - 18:46
#16
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Цитата:
ACROS:
Торгаши и спекулянты - они и есть торгаши и спекулянты, просто называются по разному, раньше был один Добринцов, теперь вот и заботливая аптека.

Вы как то незаслуженно про себя промолчали,у вас ведь то же магазинчик в деревне.
Не стесняйтесь Акрос присоединяйтесь в нашу дружную команду.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8455
С заботой о вас и вашем здоровье - Современная аптечная сеть держится на «четырех китах». Но есть и пятый, не менее важный
Отправлено: 03.02.22 - 18:47
#17
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Цитата:
юля елиссева:
пиарщики у аптекарей, мягко говоря, бестолковые :))

Не бывает плохой рекламы.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
782
Re: С заботой о вас и вашем здоровье - Современная аптечная сеть...
Отправлено: 03.02.22 - 19:39
#18
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Цитата:
apteki_zabota:

В городе нет, Серетид Мультидиск 50/100, к примеру.
Но мы должны приходить к вам по хорошему поводу :-(
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1794
С заботой о вас и вашем здоровье - Современная аптечная сеть держится на «четырех китах». Но есть и пятый, не менее важный
Отправлено: 03.02.22 - 20:00
#19
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Цитата:
ACROS:
Ханжество какое то или это юмор такой карпоративно-аптечный: - хороший повод - это как? За виагрой и презервативами??

А про настойку боярышника вы забыли? Хотите лишить г-жу ПолиграфЪ хорошего повода?
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1794
С заботой о вас и вашем здоровье - Современная аптечная сеть держится на «четырех китах». Но есть и пятый, не менее важный
Отправлено: 03.02.22 - 20:24
#20
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Цитата:
юля елиссева:
Потому вернулась к более догорому, но качественному препарату.

Выдвину предположение, что цена препарата просто усиливает эффект плацебо, поэтому более дорогое лекарство всегда кажется эффективнее.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1794
С заботой о вас и вашем здоровье - Современная аптечная сеть держится на «четырех китах». Но есть и пятый, не менее важный
Отправлено: 03.02.22 - 20:50
#21
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Цитата:
Добринцофф:
Не стесняйтесь Акрос присоединяйтесь в нашу дружную команду.

Да какая уж там дружба? Кровища конкуренции так и брызжет во все стороны, особи готовы друг друга скушать не поморщившись. Я бы и командой эту стаю хищников не стал называть. Каждый за себя. Своя рубаха ближе к телу. Хотя иногда и хищники объединяются для объегоривания травоядных по полной программе, но в дикой капиталистической природе это называют сговором и строго наказывают, если докажут, конечно.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2494
С заботой о вас и вашем здоровье - Современная аптечная сеть держится на «четырех китах». Но есть и пятый, не менее важный
Отправлено: 05.02.22 - 08:17
#22
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Цитата:
Добринцофф:

Цитата:
Маркс:

Конечно в одной команде и ещё логику чиновников ищем.
Наверное нам с Добринцовым трудно сговориться: он в городе, я в деревне - хотя проблемы и задачи одни и те же - как вас нае...ть и получить свою маржу.Теперь вот - нелогические действия чиновников-популистов: - купить дорогой товар в оптовке и подешевле продать вам в розницу и при этом ещё и навариться и зарплату выдать персоналу и ком.услуги оплатить и налоги заплатить и персоналу пенсион.соц.отчисления оплатить и спонсорскую помощь оказать сельскому акимату, школе, спортсменам и прочим..
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