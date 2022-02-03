Отправлено: - 10:49

Victor Yang:

С чего бы? Автомобиль - не является необходимостью в городе, в котором есть общественный транспорт.

Цитата:Действительно,где ещё можно вдохнуть весь букет из перегара,короновируса,омикрона и прочей дряни,чихнуть от души на соседа,да и просто потолкаться вместо утренней зарядки.