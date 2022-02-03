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≡ О планах внедрения налога на роскошь рассказали в Минфине
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43477
О планах внедрения налога на роскошь рассказали в Минфине
Отправлено: 03.02.22 - 14:26
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В Минфине разъяснили, что вопрос введения налогообложения на предметы роскоши будет проработан на площадке Министерства национальной экономики Казахстана. И раскрыли подробности предложения.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8455
О планах внедрения налога на роскошь рассказали в Минфине
Отправлено: 04.02.22 - 10:49
#15
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Цитата:
Victor Yang:
С чего бы? Автомобиль - не является необходимостью в городе, в котором есть общественный транспорт.

Действительно,где ещё можно вдохнуть весь букет из перегара,короновируса,омикрона и прочей дряни,чихнуть от души на соседа,да и просто потолкаться вместо утренней зарядки.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1462
Re: О планах внедрения налога на роскошь рассказали в Минфине
Отправлено: 04.02.22 - 12:46
#16
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Цитата:
Victor Yang:

Нет, автомобиль это одна из составляющих, обеспечивающих мою личную свободу, моё право на свободу передвижения когда мне это надо, а не по графику общественного транспорта.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2492
О планах внедрения налога на роскошь рассказали в Минфине
Отправлено: 05.02.22 - 07:12
#17
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Не надо кивать на президента

Цитата:
Доктор СИЗО:
Там вообще нет структур,


Ну да, конечно не надо: - а кто создал такую систему государственного управления, Пушкин что ли: - лавры создателя этого государства принадлежат ЕБ - он сам это говорит: с нуля якобы создал. Создал такое фейковое государство - что чуть не рассыпалось от пары тысяч пьяных и обколотых боевиков: все его созданные государственные структуры - одни предали, другие разбежались, третьи попрятались: - и пришлось на общий позор всего мира, вызывать русские войска.

[Исправлено: ACROS, 05.02.2022 - 07:16]
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5066
О планах внедрения налога на роскошь рассказали в Минфине
Отправлено: 05.02.22 - 07:39
#18
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Цитата:
ACROS:

Сударь, это не ко мне! Не принимаю, и не лечу по таким вопросам! Политику смотрю только по Хабару! И вам советую! :-o :oops: :-x
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