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Соглашусь, спортивная часть симпатичная, но у флагоносцев в этот раз не впечатлила...смотрится дешево, несмотря на ручную работу... словно с зеленого базара



Цитата:Тьфу на вас.... Очень красивые наряды у флагоносцев. Особенно девушка, шла как царица. Первый раз такую утонченный наряд вижу в национальном стиле. очень красиво и смотрится великолепно. Мужской наряд, да, не смотрится.