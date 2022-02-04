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"Непрофессионализм и некомпетентность" - Нарушения при оказании госуслуг жителям Костанайской области обсудила МВРГ
"Непрофессионализм и некомпетентность" - Нарушения при оказании госуслуг жителям Костанайской области обсудила МВРГ
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43477
"Непрофессионализм и некомпетентность" - Нарушения при оказании госуслуг жителям Костанайской области обсудила МВРГ
Отправлено: 04.02.22 - 02:35
Больше всего нарушений зафиксировано в сфере ЖКХ (в частности, в отделе ЖКХ акимата Костаная), а также и отделе земельных отношений Костанайского района и управлении регулирования природопользования.
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d
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.08.14
- Сообщений:
- 287
Re: "Непрофессионализм и некомпетентность" - Нарушения...
Отправлено: 04.02.22 - 02:35
Непрофессионализм и некомпетентность кадров, а у многих - еще и большой пробел в знаниях, - резюмировал председатель МВРГ Асхат ИСКЕНДИРОВ. - Это есть, это надо признавать
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Зато они все говорят на государственной мове, правда ведь? Это же самое главное для госслужащего в этой стране. От осины не родятся апельсины.
----------------------------------------------------
Зато они все говорят на государственной мове, правда ведь? Это же самое главное для госслужащего в этой стране. От осины не родятся апельсины.
"Непрофессионализм и некомпетентность" - Нарушения при оказании госуслуг жителям Костанайской области обсудила МВРГ
Отправлено: 04.02.22 - 02:48
Цитата:
Хахахаа
dvb:
Зато они все говорят на государственной мове, правда ведь? Это же самое главное для госслужащего в этой стране. От осины не родятся апельсины.
Зато они все говорят на государственной мове, правда ведь? Это же самое главное для госслужащего в этой стране. От осины не родятся апельсины.
Хахахаа
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2492
Re: "Непрофессионализм и некомпетентность" - Нарушения...
Отправлено: 04.02.22 - 09:39
Цитата:
Лишнее зря не говорите: - если вы обратитесь на казахском, вам ответят на казахском; если вы обратитесь на русском вам и ответят на русском. Точно так же и при обращении в письменном виде: там прямо и пишут: - ОТВЕТ ДАН НА ЯЗЫКЕ ОБРАЩЕНИЯ.
dvb:
все говорят на государственной мове,
все говорят на государственной мове,
Лишнее зря не говорите: - если вы обратитесь на казахском, вам ответят на казахском; если вы обратитесь на русском вам и ответят на русском. Точно так же и при обращении в письменном виде: там прямо и пишут: - ОТВЕТ ДАН НА ЯЗЫКЕ ОБРАЩЕНИЯ.
Re: "Непрофессионализм и некомпетентность" - Нарушения...
Отправлено: 04.02.22 - 10:44
Цитата:
А что там будет в том ответе - дело десятое
ACROS:
если вы обратитесь на казахском, вам ответят на казахском; если вы обратитесь на русском вам и ответят на русском. Точно так же и при обращении в письменном виде: там прямо и пишут: - ОТВЕТ ДАН НА ЯЗЫКЕ ОБРАЩЕНИЯ.
если вы обратитесь на казахском, вам ответят на казахском; если вы обратитесь на русском вам и ответят на русском. Точно так же и при обращении в письменном виде: там прямо и пишут: - ОТВЕТ ДАН НА ЯЗЫКЕ ОБРАЩЕНИЯ.
А что там будет в том ответе - дело десятое
d
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.08.14
- Сообщений:
- 287
Re: "Непрофессионализм и некомпетентность" - Нарушения...
Отправлено: 04.02.22 - 12:57
Цитата:
Синдром кайрата бегунка. Тот тоже очевидных вещей не понимает
Но, к сожалению, это больше грустно, чем смешно
maxsaf:
ACROS: если вы обратитесь на казахском, вам ответят на казахском; если вы обратитесь на русском вам и ответят на русском. Точно так же и при обращении в письменном виде: там прямо и пишут: - ОТВЕТ ДАН НА ЯЗЫКЕ ОБРАЩЕНИЯ. А что там будет в том ответе - дело десятое
ACROS: если вы обратитесь на казахском, вам ответят на казахском; если вы обратитесь на русском вам и ответят на русском. Точно так же и при обращении в письменном виде: там прямо и пишут: - ОТВЕТ ДАН НА ЯЗЫКЕ ОБРАЩЕНИЯ. А что там будет в том ответе - дело десятое
Синдром кайрата бегунка. Тот тоже очевидных вещей не понимает
Но, к сожалению, это больше грустно, чем смешно
Re: "Непрофессионализм и некомпетентность" - Нарушения...
Отправлено: 04.02.22 - 19:04
К субъективным факторам по этим нарушениям можно отнести низкую правовую грамотность отдельных специалистов, особенно в районах.
---
Тут такое дело - главное, чтобы чиновник был автохтоном, а уж какой из него специалист, это дело десятое.
---
Тут такое дело - главное, чтобы чиновник был автохтоном, а уж какой из него специалист, это дело десятое.
Re: "Непрофессионализм и некомпетентность" - Нарушения...
Отправлено: 04.02.22 - 19:05
Непрофессионализм и некомпетентность - звучит как "слабоумие и отвага".Есть такой патч для страйкболистов и пейнтболистов.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12011
"Непрофессионализм и некомпетентность" - Нарушения при оказании госуслуг жителям Костанайской области обсудила МВРГ
Отправлено: 04.02.22 - 19:14
Комментарий удален модератором.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2492
"Непрофессионализм и некомпетентность" - Нарушения при оказании госуслуг жителям Костанайской области обсудила МВРГ
Отправлено: 05.02.22 - 07:03
Цитата:
Цитата:
И в Канаде и в России - тоже хватает таких же, только своих, местных, автохтоном. Там такие же некомпетентные и туповатые гос.чиновники как и наши - хрены редёк не слаще.
maxsaf:
Цитата:
Уже не ваш земляк:
И в Канаде и в России - тоже хватает таких же, только своих, местных, автохтоном. Там такие же некомпетентные и туповатые гос.чиновники как и наши - хрены редёк не слаще.
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