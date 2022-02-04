Прогноз на 5 дней
ясно-10°C
  • 764 мм рт.ст.
  • 73% влажность
  • В-ЮВ, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Непрофессионализм и некомпетентность" - Нарушения при оказании госуслуг жителям Костанайской области обсудила МВРГ
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43477
"Непрофессионализм и некомпетентность" - Нарушения при оказании госуслуг жителям Костанайской области обсудила МВРГ
Отправлено: 04.02.22 - 02:35
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Больше всего нарушений зафиксировано в сфере ЖКХ (в частности, в отделе ЖКХ акимата Костаная), а также и отделе земельных отношений Костанайского района и управлении регулирования природопользования.
Читать новость

d
§ dvb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
287
Re: "Непрофессионализм и некомпетентность" - Нарушения...
Отправлено: 04.02.22 - 02:35
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Непрофессионализм и некомпетентность кадров, а у многих - еще и большой пробел в знаниях, - резюмировал председатель МВРГ Асхат ИСКЕНДИРОВ. - Это есть, это надо признавать

----------------------------------------------------
Зато они все говорят на государственной мове, правда ведь? Это же самое главное для госслужащего в этой стране. От осины не родятся апельсины.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15236
"Непрофессионализм и некомпетентность" - Нарушения при оказании госуслуг жителям Костанайской области обсудила МВРГ
Отправлено: 04.02.22 - 02:48
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dvb:
Зато они все говорят на государственной мове, правда ведь? Это же самое главное для госслужащего в этой стране. От осины не родятся апельсины.

Хахахаа :lol:
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2492
Re: "Непрофессионализм и некомпетентность" - Нарушения...
Отправлено: 04.02.22 - 09:39
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dvb:
все говорят на государственной мове,


Лишнее зря не говорите: - если вы обратитесь на казахском, вам ответят на казахском; если вы обратитесь на русском вам и ответят на русском. Точно так же и при обращении в письменном виде: там прямо и пишут: - ОТВЕТ ДАН НА ЯЗЫКЕ ОБРАЩЕНИЯ.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15236
Re: "Непрофессионализм и некомпетентность" - Нарушения...
Отправлено: 04.02.22 - 10:44
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
если вы обратитесь на казахском, вам ответят на казахском; если вы обратитесь на русском вам и ответят на русском. Точно так же и при обращении в письменном виде: там прямо и пишут: - ОТВЕТ ДАН НА ЯЗЫКЕ ОБРАЩЕНИЯ.

А что там будет в том ответе - дело десятое :lol:
Профайл
d
§ dvb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
287
Re: "Непрофессионализм и некомпетентность" - Нарушения...
Отправлено: 04.02.22 - 12:57
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
ACROS: если вы обратитесь на казахском, вам ответят на казахском; если вы обратитесь на русском вам и ответят на русском. Точно так же и при обращении в письменном виде: там прямо и пишут: - ОТВЕТ ДАН НА ЯЗЫКЕ ОБРАЩЕНИЯ. А что там будет в том ответе - дело десятое


Синдром кайрата бегунка. Тот тоже очевидных вещей не понимает :-)
Но, к сожалению, это больше грустно, чем смешно
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1387
Re: "Непрофессионализм и некомпетентность" - Нарушения...
Отправлено: 04.02.22 - 19:04
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
К субъективным факторам по этим нарушениям можно отнести низкую правовую грамотность отдельных специалистов, особенно в районах.
---
Тут такое дело - главное, чтобы чиновник был автохтоном, а уж какой из него специалист, это дело десятое.
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1387
Re: "Непрофессионализм и некомпетентность" - Нарушения...
Отправлено: 04.02.22 - 19:05
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Непрофессионализм и некомпетентность - звучит как "слабоумие и отвага".Есть такой патч для страйкболистов и пейнтболистов.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12011
"Непрофессионализм и некомпетентность" - Нарушения при оказании госуслуг жителям Костанайской области обсудила МВРГ
Отправлено: 04.02.22 - 19:14
#8
Комментарий удален модератором.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2492
"Непрофессионализм и некомпетентность" - Нарушения при оказании госуслуг жителям Костанайской области обсудила МВРГ
Отправлено: 05.02.22 - 07:03
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Уже не ваш земляк:


И в Канаде и в России - тоже хватает таких же, только своих, местных, автохтоном. Там такие же некомпетентные и туповатые гос.чиновники как и наши - хрены редёк не слаще.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 51, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 50
Зарегистрированные пользователи: Доктор СИЗО

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS