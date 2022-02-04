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ПолиграфЪ Боярышников:

Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течёт вода и как скрипят зубами кремлеботы!

Цитата:Я даже не знаю, как скрепят зубами кремлеботы (да и кто они такие), но вам не завидую. Смотрите дальше, раз вечно можете, на то как кремлеботы скрепят зубами.Главное из виду не теряйте, а то не сможете вечно смотреть.