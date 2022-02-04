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≡ Где и во сколько можно посмотреть открытие зимних Олимпийских игр в Пекине
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43477
Где и во сколько можно посмотреть открытие зимних Олимпийских игр в Пекине
Отправлено: 04.02.22 - 11:34
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Сегодня, 4 февраля, в 18:00 по костанайскому времени в Пекине пройдет торжественная церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр. Прямой репортаж с открытия Олимпиады будет транслировать сразу четырьмя казахстанскими телеканалами.
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§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15570
Re: Где и во сколько можно посмотреть открытие зимних...
Отправлено: 04.02.22 - 11:34
#1
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//будет транслировать сразу четырьмя казахстанскими телеканалами - «Хабар», «Qazsport» и «Qazaqstan»//

не сходится.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8151
Где и во сколько можно посмотреть открытие зимних Олимпийских игр в Пекине
Отправлено: 04.02.22 - 11:39
#2
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Цитата:
alex_60:
не сходится.

ага, тоже заметил. Забыли Еларну дописать... Ниже в трансляциях этот канал есть.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
649
Re: Где и во сколько можно посмотреть открытие зимних...
Отправлено: 05.02.22 - 00:39
#3
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Смотрела открытие, Роиссю опять опустили ниже плинтуса опять без флага и гимна
На месте бункерного можно было от стыда под землю провалиться..
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8542
Где и во сколько можно посмотреть открытие зимних Олимпийских игр в Пекине
Отправлено: 05.02.22 - 00:44
#4
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Роиссю опять опустили ниже плинтуса опять без флага и гимна

И тут повторюсь, с флагом и гимном, но подвальному боярышнику не понять. ;-)
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