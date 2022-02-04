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≡ Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
 
 
Страница 5 из 5«1...345
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8658
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 04.02.22 - 23:09
#61
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Цитата:
yudjin:
Ну россиян тоже не стоит сбрасывать со счетов. На

Ну их законное место это третье думается, или четвертое.
В основном на удачу надо надеяться и на ошибки ойропейцев.
Без них только так..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8658
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 04.02.22 - 23:13
#62
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Цитата:
elektron:
норвежские астматики...

Жаль конечно что таких нет как Бьерн дален или Кати Вильхельм..
Бьерн кстати с Домрачевой повенчан..
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8542
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 04.02.22 - 23:42
#63
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Цитата:
111:
Жаль конечно что таких нет как Бьерн дален

Мне не жаль, ага астматики бегающие на лыжах. А без допинга, где бы они были? Но у них же астма. Ты видел хоть одного астматика бегающего, не то что на лыжах, а так в пробежку? Вот и я не видел. А эти ещё и медали выигрывают. :-o А Россию за сомнительное доказательство употребления допинга, флага лишили.

[Исправлено: elektron, 04.02.2022 - 18:44]
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l
§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
151
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 05.02.22 - 00:11
#64
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Цитата:
Соглашусь, спортивная часть симпатичная, но у флагоносцев в этот раз не впечатлила...смотрится дешево, несмотря на ручную работу... словно с зеленого базара

Тьфу на вас.... Очень красивые наряды у флагоносцев. Особенно девушка, шла как царица. Первый раз такую утонченный наряд вижу в национальном стиле. очень красиво и смотрится великолепно. Мужской наряд, да, не смотрится.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
649
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 05.02.22 - 00:18
#65
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Роисю опять ниже плинтуса опустили,без флага безликими..кстати им это идёт
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24116
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 05.02.22 - 00:24
#66
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
,без флага безликими..кстати им это идёт

Но,будут с медалями. Казахия с флагом - голубым,
но без медалей... :lol: :-o
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8542
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 05.02.22 - 00:36
#67
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Роисю опять ниже плинтуса опустили,без флага безликими..кстати им это идёт

Ой, даже и не в курсе боярышник то была, уже выходные? :lol:
Пока мой комет не увидела. Кто кого опустил, по зачёту медалей посмотрим.
Так что вперёд на лыжи и за Родину медали брать. :lol:
А то с дивана все мастера. 8-)
ПС - И не безликие, а под Олимпийским флагом. Безликие в подвалах боярышник употребляют. :lol:

[Исправлено: elektron, 04.02.2022 - 19:39]
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