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[Исправлено: Серый волк, 04.02.2022 - 21:31]

Все наркоторговцы в погонах сначала возможно взяли в руки лопаты и шустро закопали свои запасы до лучших времён...Но потом посмотрели на фото в этой гезете, увидели орденские планки нового насяльника в пять рядов......Откопали и заказли есчо дури, да позабористей.У моего деда было только два неполных ряда. Но это были настоящие, боевые.Юбилейные погремушки он с боевыми вместе не вешал.