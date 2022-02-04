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≡ Депутаты мажилиса будут выезжать в регионы для встреч с жителями
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43477
Депутаты мажилиса будут выезжать в регионы для встреч с жителями
Отправлено: 04.02.22 - 17:43
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Спикер мажилиса Ерлан Кошанов провёл заседание бюро нижней палаты парламента, где он обратил внимание депутатов на обновлённый формат встреч и рассказал о выезде депутатов в регионы.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24116
Re: Депутаты мажилиса будут выезжать в регионы для встреч с...
Отправлено: 04.02.22 - 17:43
#1
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А что, раньше не - выезжали?... :-o
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8658
Re: Депутаты мажилиса будут выезжать в регионы для встреч с...
Отправлено: 04.02.22 - 18:13
#2
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Хех..
Раньше после каждого посылания Назарбаева они выезжали и разносили его речь в каждый поселок, каждый город.
Как будто люди не понимали речь Назарбаева по Хабару и каждое его слово разносили депутаты, как во времена кочевников, узун кулаком, правда на Крузаках и самолетах..
Сейчас то что, интернета нет что ли?
Нельзя ли по интернету, по другим каналам связи?
Все равно же к народу не выйдут и будут говорить удаленно по телевизеру, тогда смысл гонять и тратить бабло на переезды, жратву в ресторанах и гостиницы, получая при этом командировочные за сутки как будто они живут в фешенебельной гостинице Дубая?
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S
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
60
Re: Депутаты мажилиса будут выезжать в регионы для встреч с...
Отправлено: 04.02.22 - 18:27
#3
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Они жить должны в своих регионах, а не выезжать туда иногда.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5080
Re: Депутаты мажилиса будут выезжать в регионы для встреч с...
Отправлено: 04.02.22 - 20:05
#4
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Парламент раздут до неприличия, а принятые в прошлом решения относительно августейшей семейки - маразм высшей категории, за это судить их надо, пусть распустится и по домам.
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5063
Депутаты мажилиса будут выезжать в регионы для встреч с жителями
Отправлено: 04.02.22 - 20:33
#5
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Цитата:
сайлау курманов:

Бодливой корове бог не дал рогов больших, они даже не узнают о существовании 4 форумчан и их возмущениях.

[Исправлено: Доктор СИЗО, 04.02.2022 - 20:35]
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5063
Депутаты мажилиса будут выезжать в регионы для встреч с жителями
Отправлено: 04.02.22 - 20:40
#6
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Цитата:
Доктор СИЗО:

Депутатский корпус Казахстана сформирован из лучших граждан страны путем тщательного отбора по регионам!
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
616
Re: Депутаты мажилиса будут выезжать в регионы для встреч с...
Отправлено: 04.02.22 - 21:44
#7
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Депутаты такая же профессия, как доярка или механизатор, или, прости господи, менеджер по продажам.
Украл, выпил, в тюрьм... ооо, всмысле пролез, заработал, в отстой, до будущих выборов.
Кстати, интересно, есть ли среди Мажилисменов, хоть одна доярка или токарь-электрик, или всё сплошь бизнесмены и предприниматели!?
:lol:
Цитата:
Доктор СИЗО:
Депутатский корпус Казахстана сформирован из лучших граждан страны путем тщательного отбора по регионам!

Если вы непопали в это число, это означает, что доктер- худший гражданин своей страны?
:lol:
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5080
Re: Депутаты мажилиса будут выезжать в регионы для встреч с...
Отправлено: 04.02.22 - 23:22
#8
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они даже не узнают о существовании 4 форумчан и их возмущениях.[/b]
Я не ожидал от вас пустой болтовни, платформу НГ читают во всем мире, даже депутаты. Я могу заявить, что парламент у нас сплошь из подхалимов, иначе не допустили бы культа личности и открыто об этом заявили, ведь у них для этого есть неприкосновенность, им ничего не будет.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8542
Депутаты мажилиса будут выезжать в регионы для встреч с жителями
Отправлено: 04.02.22 - 23:28
#9
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Цитата:
сайлау курманов:
ведь у них для этого есть неприкосновенность, им ничего не будет.

так то оно так, но только вот этой депутатской неприкосновенности, можно лишиться по решению совета. И тогда всё будет, чего могло не быть :lol:

[Исправлено: elektron, 04.02.2022 - 18:29]
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5063
Депутаты мажилиса будут выезжать в регионы для встреч с жителями
Отправлено: 04.02.22 - 23:31
#10
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Цитата:
сайлау курманов:

Я знаком со многими депутатами, мнение плебса их вообще не интересует. Еженедельники читают толкачи тележек на рынках. Да и мы пенсионеры!
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Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12046
Депутаты мажилиса будут выезжать в регионы для встреч с жителями
Отправлено: 05.02.22 - 00:16
#11
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Поскольку депутаны являются лучшими представителями, наверное ещё лучше акимов, я бы посоветовал жителям хорошо готовиться к визитам этих избранников не живущих на месте избрания.
Как можно более тщательно маскировать всё что можно украсть. ДК, почты, водопроводы, клубы, трансформаторы, асфальт на улицах и заборы.
Последние 1-2% сохранившихся ферм маскировать под руины и засыпать к ним дороги. Деревья обтягивать маскировочной сетью или засыпать мусором если сетью слишком дорого.

Поскольку депутаты не приспособлены к передвижению на двух ногах, то каждая улица в инициативном порядке должна принять меры к рытью противожопововозочных рвов, как в Великую Отечественную Войну рвов противотанковых.
Ну и наконец если где-то ещё осталась улица Гагарина, то маскировать её особо тщательно :lol:

[Исправлено: Серый волк, 04.02.2022 - 21:19]
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