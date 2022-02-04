Отправлено: - 23:28

сайлау курманов:

ведь у них для этого есть неприкосновенность, им ничего не будет.

[Исправлено: elektron, 04.02.2022 - 18:29]

Цитата:так то оно так, но только вот этой депутатской неприкосновенности, можно лишиться по решению совета. И тогда всё будет, чего могло не быть