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Депутаты мажилиса будут выезжать в регионы для встреч с жителями
Депутаты мажилиса будут выезжать в регионы для встреч с жителями
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43477
Депутаты мажилиса будут выезжать в регионы для встреч с жителями
Отправлено: 04.02.22 - 17:43
Спикер мажилиса Ерлан Кошанов провёл заседание бюро нижней палаты парламента, где он обратил внимание депутатов на обновлённый формат встреч и рассказал о выезде депутатов в регионы.
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(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 24116
Re: Депутаты мажилиса будут выезжать в регионы для встреч с...
Отправлено: 04.02.22 - 17:43
А что, раньше не - выезжали?...
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 8658
Re: Депутаты мажилиса будут выезжать в регионы для встреч с...
Отправлено: 04.02.22 - 18:13
Хех..
Раньше после каждого посылания Назарбаева они выезжали и разносили его речь в каждый поселок, каждый город.
Как будто люди не понимали речь Назарбаева по Хабару и каждое его слово разносили депутаты, как во времена кочевников, узун кулаком, правда на Крузаках и самолетах..
Сейчас то что, интернета нет что ли?
Нельзя ли по интернету, по другим каналам связи?
Все равно же к народу не выйдут и будут говорить удаленно по телевизеру, тогда смысл гонять и тратить бабло на переезды, жратву в ресторанах и гостиницы, получая при этом командировочные за сутки как будто они живут в фешенебельной гостинице Дубая?
Раньше после каждого посылания Назарбаева они выезжали и разносили его речь в каждый поселок, каждый город.
Как будто люди не понимали речь Назарбаева по Хабару и каждое его слово разносили депутаты, как во времена кочевников, узун кулаком, правда на Крузаках и самолетах..
Сейчас то что, интернета нет что ли?
Нельзя ли по интернету, по другим каналам связи?
Все равно же к народу не выйдут и будут говорить удаленно по телевизеру, тогда смысл гонять и тратить бабло на переезды, жратву в ресторанах и гостиницы, получая при этом командировочные за сутки как будто они живут в фешенебельной гостинице Дубая?
S
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 60
Re: Депутаты мажилиса будут выезжать в регионы для встреч с...
Отправлено: 04.02.22 - 18:27
Они жить должны в своих регионах, а не выезжать туда иногда.
Re: Депутаты мажилиса будут выезжать в регионы для встреч с...
Отправлено: 04.02.22 - 20:05
Парламент раздут до неприличия, а принятые в прошлом решения относительно августейшей семейки - маразм высшей категории, за это судить их надо, пусть распустится и по домам.
Депутаты мажилиса будут выезжать в регионы для встреч с жителями
Отправлено: 04.02.22 - 20:33
Цитата:
Бодливой корове бог не дал рогов больших, они даже не узнают о существовании 4 форумчан и их возмущениях.
[Исправлено: Доктор СИЗО, 04.02.2022 - 20:35]
сайлау курманов:
Бодливой корове бог не дал рогов больших, они даже не узнают о существовании 4 форумчан и их возмущениях.
[Исправлено: Доктор СИЗО, 04.02.2022 - 20:35]
Депутаты мажилиса будут выезжать в регионы для встреч с жителями
Отправлено: 04.02.22 - 20:40
Цитата:
Депутатский корпус Казахстана сформирован из лучших граждан страны путем тщательного отбора по регионам!
Доктор СИЗО:
Депутатский корпус Казахстана сформирован из лучших граждан страны путем тщательного отбора по регионам!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 616
Re: Депутаты мажилиса будут выезжать в регионы для встреч с...
Отправлено: 04.02.22 - 21:44
Депутаты такая же профессия, как доярка или механизатор, или, прости господи, менеджер по продажам.
Украл, выпил, в тюрьм... ооо, всмысле пролез, заработал, в отстой, до будущих выборов.
Кстати, интересно, есть ли среди Мажилисменов, хоть одна доярка или токарь-электрик, или всё сплошь бизнесмены и предприниматели!?
Цитата:
Если вы непопали в это число, это означает, что доктер- худший гражданин своей страны?
Украл, выпил, в тюрьм... ооо, всмысле пролез, заработал, в отстой, до будущих выборов.
Кстати, интересно, есть ли среди Мажилисменов, хоть одна доярка или токарь-электрик, или всё сплошь бизнесмены и предприниматели!?
Цитата:
Доктор СИЗО:
Депутатский корпус Казахстана сформирован из лучших граждан страны путем тщательного отбора по регионам!
Депутатский корпус Казахстана сформирован из лучших граждан страны путем тщательного отбора по регионам!
Если вы непопали в это число, это означает, что доктер- худший гражданин своей страны?
Re: Депутаты мажилиса будут выезжать в регионы для встреч с...
Отправлено: 04.02.22 - 23:22
они даже не узнают о существовании 4 форумчан и их возмущениях.[/b]
Я не ожидал от вас пустой болтовни, платформу НГ читают во всем мире, даже депутаты. Я могу заявить, что парламент у нас сплошь из подхалимов, иначе не допустили бы культа личности и открыто об этом заявили, ведь у них для этого есть неприкосновенность, им ничего не будет.
Я не ожидал от вас пустой болтовни, платформу НГ читают во всем мире, даже депутаты. Я могу заявить, что парламент у нас сплошь из подхалимов, иначе не допустили бы культа личности и открыто об этом заявили, ведь у них для этого есть неприкосновенность, им ничего не будет.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8542
Депутаты мажилиса будут выезжать в регионы для встреч с жителями
Отправлено: 04.02.22 - 23:28
Цитата:
так то оно так, но только вот этой депутатской неприкосновенности, можно лишиться по решению совета. И тогда всё будет, чего могло не быть
[Исправлено: elektron, 04.02.2022 - 18:29]
сайлау курманов:
ведь у них для этого есть неприкосновенность, им ничего не будет.
ведь у них для этого есть неприкосновенность, им ничего не будет.
так то оно так, но только вот этой депутатской неприкосновенности, можно лишиться по решению совета. И тогда всё будет, чего могло не быть
[Исправлено: elektron, 04.02.2022 - 18:29]
Депутаты мажилиса будут выезжать в регионы для встреч с жителями
Отправлено: 04.02.22 - 23:31
Цитата:
Я знаком со многими депутатами, мнение плебса их вообще не интересует. Еженедельники читают толкачи тележек на рынках. Да и мы пенсионеры!
сайлау курманов:
Я знаком со многими депутатами, мнение плебса их вообще не интересует. Еженедельники читают толкачи тележек на рынках. Да и мы пенсионеры!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 12046
Депутаты мажилиса будут выезжать в регионы для встреч с жителями
Отправлено: 05.02.22 - 00:16
Поскольку депутаны являются лучшими представителями, наверное ещё лучше акимов, я бы посоветовал жителям хорошо готовиться к визитам этих избранников не живущих на месте избрания.
Как можно более тщательно маскировать всё что можно украсть. ДК, почты, водопроводы, клубы, трансформаторы, асфальт на улицах и заборы.
Последние 1-2% сохранившихся ферм маскировать под руины и засыпать к ним дороги. Деревья обтягивать маскировочной сетью или засыпать мусором если сетью слишком дорого.
Поскольку депутаты не приспособлены к передвижению на двух ногах, то каждая улица в инициативном порядке должна принять меры к рытью противожопововозочных рвов, как в Великую Отечественную Войну рвов противотанковых.
Ну и наконец если где-то ещё осталась улица Гагарина, то маскировать её особо тщательно
[Исправлено: Серый волк, 04.02.2022 - 21:19]
Как можно более тщательно маскировать всё что можно украсть. ДК, почты, водопроводы, клубы, трансформаторы, асфальт на улицах и заборы.
Последние 1-2% сохранившихся ферм маскировать под руины и засыпать к ним дороги. Деревья обтягивать маскировочной сетью или засыпать мусором если сетью слишком дорого.
Поскольку депутаты не приспособлены к передвижению на двух ногах, то каждая улица в инициативном порядке должна принять меры к рытью противожопововозочных рвов, как в Великую Отечественную Войну рвов противотанковых.
Ну и наконец если где-то ещё осталась улица Гагарина, то маскировать её особо тщательно
[Исправлено: Серый волк, 04.02.2022 - 21:19]
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