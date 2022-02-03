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≡ "Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают депутаты о моратории на повышение их окладов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43477
"Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают депутаты о моратории на повышение их окладов
Отправлено: 03.02.22 - 13:13
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Депутаты мажилиса не считают свою зарплату высокой. Они прокомментировали введение моратория на повышение зарплат депутатам, акимам и членам Кабмина. По словам мажилисменов, они получают не менее 600 тысяч тенге в месяц.
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5061
"Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают депутаты о моратории на повышение их окладов
Отправлено: 04.02.22 - 22:44
#60
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Цитата:
elektron:
если вы не видели этого, вовсе не ознвчает, того что нет вообще! В таких условиях работает и кормится рабочий люд Костаная! Других вариантов у них нет! Про вышки по периметру забора,их оснащение и сайгу у охранников говорить не буду. Это надо видеть!
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24112
"Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают депутаты о моратории на повышение их окладов
Отправлено: 04.02.22 - 22:50
#61
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Про вышки по периметру забора,их оснащение

Был, возле "четвёрки", видел вышки... :lol: ;-)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8538
"Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают депутаты о моратории на повышение их окладов
Отправлено: 04.02.22 - 22:51
#62
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Цитата:
Доктор СИЗО:
если вы не видели этого, вовсе не ознвчает, того что нет вообще!

Ну я этого и не утверждал. ;-) А вообще по скриптам и не по скриншотам работает это.Цитата:
Доктор СИЗО:
Про вышки по периметру забора,их оснащение и сайгу у охранников говорить не буду. Это надо видеть!

Но не Цитата:
Доктор СИЗО: На всех заводах так давно в Костанае!
как вы пишите, тогда. 8-)
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5061
"Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают депутаты о моратории на повышение их окладов
Отправлено: 04.02.22 - 22:57
#63
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Цитата:
Доктор СИЗО:

Где это спросите вы? Да на всех крупных предприятиях численностью свыше 500 человек. Если рабочий хочет поговорить по телефону с женой, он может сделать это. В коридоре висят шкафчики, где лежат сотовые телефоны . Рабочий идет на обед, проходя через магнитоискатель как в аэропорту , кушает и выходит к шкафчикам. 20 минут у него есть для общения по сотке.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8538
"Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают депутаты о моратории на повышение их окладов
Отправлено: 04.02.22 - 23:00
#64
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Да на всех крупных предприятиях численностью свыше 500 человек.

Вы всё же имеете в виду места заключения, наверное? :lol:
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5061
"Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают депутаты о моратории на повышение их окладов
Отправлено: 04.02.22 - 23:06
#65
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Цитата:
elektron:

Я уже три года пенсионер, пишу строки из Бахрейна. Дракоша удивляется вышкам. На дизельном заводе, нефтебазе, реммехзаводе, кжби уже лет 20 стоят вышки по периметру. Предупреждение висят, охрана ведется спущенными собаками.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8538
"Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают депутаты о моратории на повышение их окладов
Отправлено: 04.02.22 - 23:09
#66
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Цитата:
Доктор СИЗО:
кжби уже лет 20 стоят вышки по периметру.

Как так, КЖБИ уже лет 20-ть нет :-o
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8538
"Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают депутаты о моратории на повышение их окладов
Отправлено: 04.02.22 - 23:16
#67
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Цитата:
Доктор СИЗО:

Доктор, работал я на предприятиях с ограждениями, но вышек не было. Позвонить тоже не проблема. Всё в пределах нормальной действительности - реальности. ;-) Это же не в заключении. ;-)
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5061
"Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают депутаты о моратории на повышение их окладов
Отправлено: 04.02.22 - 23:19
#68
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Цитата:
elektron:

Есть в кжби, другое предприятие мукомольное... я специально написал старые названия, что бы легче ориентироваться. Новые названия вообще не рекомендуется называть. Давненько вы в Костанае не были! Все изменилось!
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Страница 5 из 5«1...345
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