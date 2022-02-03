Отправлено: - 22:51

Доктор СИЗО:

если вы не видели этого, вовсе не ознвчает, того что нет вообще!

Доктор СИЗО:

Про вышки по периметру забора,их оснащение и сайгу у охранников говорить не буду. Это надо видеть!

Доктор СИЗО: На всех заводах так давно в Костанае!

Цитата:Ну я этого и не утверждал.А вообще по скриптам и не по скриншотам работает это.Цитата:Но не Цитата:как вы пишите, тогда.