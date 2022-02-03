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"Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают депутаты о моратории на повышение их окладов
"Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают депутаты о моратории на повышение их окладов
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43477
"Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают депутаты о моратории на повышение их окладов
Отправлено: 03.02.22 - 13:13
Депутаты мажилиса не считают свою зарплату высокой. Они прокомментировали введение моратория на повышение зарплат депутатам, акимам и членам Кабмина. По словам мажилисменов, они получают не менее 600 тысяч тенге в месяц.
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"Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают депутаты о моратории на повышение их окладов
Отправлено: 04.02.22 - 22:44
Цитата:
elektron:если вы не видели этого, вовсе не ознвчает, того что нет вообще! В таких условиях работает и кормится рабочий люд Костаная! Других вариантов у них нет! Про вышки по периметру забора,их оснащение и сайгу у охранников говорить не буду. Это надо видеть!
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 24112
"Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают депутаты о моратории на повышение их окладов
Отправлено: 04.02.22 - 22:50
Цитата:
Был, возле "четвёрки", видел вышки...
Доктор СИЗО:
Про вышки по периметру забора,их оснащение
Про вышки по периметру забора,их оснащение
Был, возле "четвёрки", видел вышки...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8538
"Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают депутаты о моратории на повышение их окладов
Отправлено: 04.02.22 - 22:51
Цитата:
Ну я этого и не утверждал. А вообще по скриптам и не по скриншотам работает это.Цитата:
Но не Цитата:
Доктор СИЗО:
если вы не видели этого, вовсе не ознвчает, того что нет вообще!
если вы не видели этого, вовсе не ознвчает, того что нет вообще!
Ну я этого и не утверждал. А вообще по скриптам и не по скриншотам работает это.Цитата:
Доктор СИЗО:
Про вышки по периметру забора,их оснащение и сайгу у охранников говорить не буду. Это надо видеть!
Про вышки по периметру забора,их оснащение и сайгу у охранников говорить не буду. Это надо видеть!
Но не Цитата:
Доктор СИЗО: На всех заводах так давно в Костанае!как вы пишите, тогда.
"Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают депутаты о моратории на повышение их окладов
Отправлено: 04.02.22 - 22:57
Цитата:
Где это спросите вы? Да на всех крупных предприятиях численностью свыше 500 человек. Если рабочий хочет поговорить по телефону с женой, он может сделать это. В коридоре висят шкафчики, где лежат сотовые телефоны . Рабочий идет на обед, проходя через магнитоискатель как в аэропорту , кушает и выходит к шкафчикам. 20 минут у него есть для общения по сотке.
Доктор СИЗО:
Где это спросите вы? Да на всех крупных предприятиях численностью свыше 500 человек. Если рабочий хочет поговорить по телефону с женой, он может сделать это. В коридоре висят шкафчики, где лежат сотовые телефоны . Рабочий идет на обед, проходя через магнитоискатель как в аэропорту , кушает и выходит к шкафчикам. 20 минут у него есть для общения по сотке.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8538
"Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают депутаты о моратории на повышение их окладов
Отправлено: 04.02.22 - 23:00
Цитата:
Вы всё же имеете в виду места заключения, наверное?
Доктор СИЗО:
Да на всех крупных предприятиях численностью свыше 500 человек.
Да на всех крупных предприятиях численностью свыше 500 человек.
Вы всё же имеете в виду места заключения, наверное?
"Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают депутаты о моратории на повышение их окладов
Отправлено: 04.02.22 - 23:06
Цитата:
Я уже три года пенсионер, пишу строки из Бахрейна. Дракоша удивляется вышкам. На дизельном заводе, нефтебазе, реммехзаводе, кжби уже лет 20 стоят вышки по периметру. Предупреждение висят, охрана ведется спущенными собаками.
elektron:
Я уже три года пенсионер, пишу строки из Бахрейна. Дракоша удивляется вышкам. На дизельном заводе, нефтебазе, реммехзаводе, кжби уже лет 20 стоят вышки по периметру. Предупреждение висят, охрана ведется спущенными собаками.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8538
"Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают депутаты о моратории на повышение их окладов
Отправлено: 04.02.22 - 23:09
Цитата:
Как так, КЖБИ уже лет 20-ть нет
Доктор СИЗО:
кжби уже лет 20 стоят вышки по периметру.
кжби уже лет 20 стоят вышки по периметру.
Как так, КЖБИ уже лет 20-ть нет
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8538
"Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают депутаты о моратории на повышение их окладов
Отправлено: 04.02.22 - 23:16
Цитата:
Доктор, работал я на предприятиях с ограждениями, но вышек не было. Позвонить тоже не проблема. Всё в пределах нормальной действительности - реальности. Это же не в заключении.
Доктор СИЗО:
Доктор, работал я на предприятиях с ограждениями, но вышек не было. Позвонить тоже не проблема. Всё в пределах нормальной действительности - реальности. Это же не в заключении.
"Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают депутаты о моратории на повышение их окладов
Отправлено: 04.02.22 - 23:19
Цитата:
Есть в кжби, другое предприятие мукомольное... я специально написал старые названия, что бы легче ориентироваться. Новые названия вообще не рекомендуется называть. Давненько вы в Костанае не были! Все изменилось!
elektron:
Есть в кжби, другое предприятие мукомольное... я специально написал старые названия, что бы легче ориентироваться. Новые названия вообще не рекомендуется называть. Давненько вы в Костанае не были! Все изменилось!
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