Отправлено: - 22:22

Как уже говорили, форма сборной Казахстана вошла в ТОП-7 самых красивых... наряду с Германией, Канадой, Россией, Францией, Китаем.Соглашусь, спортивная часть симпатичная, но у флагоносцев в этот раз не впечатлила...смотрится дешево, несмотря на ручную работу... словно с зеленого базараЕсли сравнивать с прошлогодним летним проходом, то в этот раз мрачно, не празднично и совершенно в разрез с основной формой.А вообще стоит ли выделяться флагоносцам на церемонии?