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Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 15570
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 04.02.22 - 20:21
Цитата:
пост 28 в помощь.
drakon:
Кто, победил?...
Кто, победил?...
пост 28 в помощь.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 15570
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 04.02.22 - 20:22
красивое открытие.
(Полноправные пользователи)
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- Казахстан,Костанай
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- Сообщений:
- 12011
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 04.02.22 - 20:33
Цитата:
Ну хоть тишина будет на форуме
Ближайшие дни Алекс будет смотреть и болеть за мужиков в зимних трико
alex_60:
красивое открытие.
красивое открытие.
Ну хоть тишина будет на форуме
Ближайшие дни Алекс будет смотреть и болеть за мужиков в зимних трико
(Полноправные пользователи)
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- Сообщений:
- 5061
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 04.02.22 - 20:58
Цитата:
Не говори Абайка, хоть отдохнем 18 дней без этих тунеядцев! Лучшего мнения был о китайцах! Как они могли согласиться на проведении подобного безобразия на своей земле??!
abaika95:
Не говори Абайка, хоть отдохнем 18 дней без этих тунеядцев! Лучшего мнения был о китайцах! Как они могли согласиться на проведении подобного безобразия на своей земле??!
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 04.02.22 - 21:17
Цитата:
Чё, вдвоём с абайкой останешся?...
Доктор СИЗО:
Не говори Абайка, хоть отдохнем 18 дней без этих тунеядцев!
Не говори Абайка, хоть отдохнем 18 дней без этих тунеядцев!
Чё, вдвоём с абайкой останешся?...
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 04.02.22 - 22:06
Болеем за НАШИХ!
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 04.02.22 - 22:22
Как уже говорили, форма сборной Казахстана вошла в ТОП-7 самых красивых... наряду с Германией, Канадой, Россией, Францией, Китаем.
Соглашусь, спортивная часть симпатичная, но у флагоносцев в этот раз не впечатлила...смотрится дешево, несмотря на ручную работу... словно с зеленого базара
Если сравнивать с прошлогодним летним проходом, то в этот раз мрачно, не празднично и совершенно в разрез с основной формой.
А вообще стоит ли выделяться флагоносцам на церемонии?
Соглашусь, спортивная часть симпатичная, но у флагоносцев в этот раз не впечатлила...смотрится дешево, несмотря на ручную работу... словно с зеленого базара
Если сравнивать с прошлогодним летним проходом, то в этот раз мрачно, не празднично и совершенно в разрез с основной формой.
А вообще стоит ли выделяться флагоносцам на церемонии?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12011
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 04.02.22 - 22:25
Цитата:
Называется не определился за кого
За батькиных или за Назарбаевских?
yudjin:
Болеем за НАШИХ!
Болеем за НАШИХ!
Называется не определился за кого
За батькиных или за Назарбаевских?
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 04.02.22 - 22:35
Цитата:
У нас привыкли, встречать и провожать только по одёшке..
yudjin:
Как уже говорили, форма сборной Казахстана вошла в ТОП-7 самых красивых..
Как уже говорили, форма сборной Казахстана вошла в ТОП-7 самых красивых..
У нас привыкли, встречать и провожать только по одёшке..
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 04.02.22 - 22:36
Болею за группу Тутберидзе..
То есть за профессионалов.
То есть за профессионалов.
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 04.02.22 - 22:39
Цитата:
Я за батькиных и путинских. Начинаю
считать медали. И за немецких,
конечно...
abaika95:
За батькиных или за Назарбаевских?
За батькиных или за Назарбаевских?
Я за батькиных и путинских. Начинаю
считать медали. И за немецких,
конечно...
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 04.02.22 - 22:42
Биатлон, конечно же Норвегия или Германия..
Других тут и не должно быть..
Других тут и не должно быть..
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 04.02.22 - 22:48
Расписание на 5 февраля 2022 года (время НАШЕ):
7.05. Керлинг. Смешанные пары, круговой турнир — 10 матчей.
8.45. Сноуборд. Сноуборд-слоупстайл, женщины — 1-й и 2-й заезды квалификации.
10.10. Хоккей с шайбой, женщины — предварительный раунд, 4 матча.
11.15. Прыжки с трамплина. Индивидуальное первенство, обычный трамплин — мужчины и женщины (у женщин будет разыгран комплект наград).
12.36. Санный спорт. Мужчины 1-й и 2-й заезды, женщины — 3-й и 4-й тренировочные заезды.
13.45. Лыжные гонки. Скиатлон 2x75, женщины.
14.03. Конькобежный спорт. Женщины 3000 м.
15.00. Биатлон. Смешанная эстафета.
16.00. Фристайл. Могул, мужчины — вторая квалификация и три финала (будет разыгран комплект наград).
17.00. Шорт-трек. Мужчины, женщины и смешанная эстафета (будет разыгран комплект наград в смешанной эстафете).
7.05. Керлинг. Смешанные пары, круговой турнир — 10 матчей.
8.45. Сноуборд. Сноуборд-слоупстайл, женщины — 1-й и 2-й заезды квалификации.
10.10. Хоккей с шайбой, женщины — предварительный раунд, 4 матча.
11.15. Прыжки с трамплина. Индивидуальное первенство, обычный трамплин — мужчины и женщины (у женщин будет разыгран комплект наград).
12.36. Санный спорт. Мужчины 1-й и 2-й заезды, женщины — 3-й и 4-й тренировочные заезды.
13.45. Лыжные гонки. Скиатлон 2x75, женщины.
14.03. Конькобежный спорт. Женщины 3000 м.
15.00. Биатлон. Смешанная эстафета.
16.00. Фристайл. Могул, мужчины — вторая квалификация и три финала (будет разыгран комплект наград).
17.00. Шорт-трек. Мужчины, женщины и смешанная эстафета (будет разыгран комплект наград в смешанной эстафете).
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 04.02.22 - 22:54
Цитата:
Ну россиян тоже не стоит сбрасывать со счетов. На последнем предолимпийском этапе кубка мира в Антхольце несколько медалей.
Завтра в смешанной эстафете шанс для первой медали есть.
В состав сборной России на смешанную эстафету 4х6 км вошли Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.
111:
Биатлон, конечно же Норвегия или Германия..
Биатлон, конечно же Норвегия или Германия..
Ну россиян тоже не стоит сбрасывать со счетов. На последнем предолимпийском этапе кубка мира в Антхольце несколько медалей.
Завтра в смешанной эстафете шанс для первой медали есть.
В состав сборной России на смешанную эстафету 4х6 км вошли Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
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- 10.10.17
- Сообщений:
- 8538
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 04.02.22 - 23:03
Цитата:
Ну тогда по сути медаль за Россией. Разве что конечно норвежские астматики...
yudjin:
Завтра в смешанной эстафете шанс для первой медали есть.
Завтра в смешанной эстафете шанс для первой медали есть.
Ну тогда по сути медаль за Россией. Разве что конечно норвежские астматики...
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