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≡ Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
 
 
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15570
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 04.02.22 - 20:21
#46
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Цитата:
drakon:
Кто, победил?...


пост 28 в помощь.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15570
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 04.02.22 - 20:22
#47
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красивое открытие.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12011
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 04.02.22 - 20:33
#48
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Цитата:
alex_60:
красивое открытие.

Ну хоть тишина будет на форуме
Ближайшие дни Алекс будет смотреть и болеть за мужиков в зимних трико
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5061
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 04.02.22 - 20:58
#49
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Цитата:
abaika95:

Не говори Абайка, хоть отдохнем 18 дней без этих тунеядцев! Лучшего мнения был о китайцах! Как они могли согласиться на проведении подобного безобразия на своей земле??! 8-) :oops: :-x
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24112
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 04.02.22 - 21:17
#50
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Не говори Абайка, хоть отдохнем 18 дней без этих тунеядцев!

Чё, вдвоём с абайкой останешся?... :lol: :-o
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8151
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 04.02.22 - 22:06
#51
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Болеем за НАШИХ!


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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8151
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 04.02.22 - 22:22
#52
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Как уже говорили, форма сборной Казахстана вошла в ТОП-7 самых красивых... наряду с Германией, Канадой, Россией, Францией, Китаем.
Соглашусь, спортивная часть симпатичная, но у флагоносцев в этот раз не впечатлила...смотрится дешево, несмотря на ручную работу... словно с зеленого базара

Если сравнивать с прошлогодним летним проходом, то в этот раз мрачно, не празднично и совершенно в разрез с основной формой.


А вообще стоит ли выделяться флагоносцам на церемонии?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12011
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 04.02.22 - 22:25
#53
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Цитата:
yudjin:
Болеем за НАШИХ!

Называется не определился за кого
За батькиных или за Назарбаевских?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8658
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 04.02.22 - 22:35
#54
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Цитата:
yudjin:
Как уже говорили, форма сборной Казахстана вошла в ТОП-7 самых красивых..

У нас привыкли, встречать и провожать только по одёшке..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8658
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 04.02.22 - 22:36
#55
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Болею за группу Тутберидзе..
То есть за профессионалов.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24112
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 04.02.22 - 22:39
#56
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Цитата:
abaika95:
За батькиных или за Назарбаевских?

Я за батькиных и путинских. Начинаю
считать медали. И за немецких,
конечно... :lol: ;-)
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8658
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 04.02.22 - 22:42
#57
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Биатлон, конечно же Норвегия или Германия..
Других тут и не должно быть..
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8151
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 04.02.22 - 22:48
#58
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Расписание на 5 февраля 2022 года (время НАШЕ):
7.05. Керлинг. Смешанные пары, круговой турнир — 10 матчей.

8.45. Сноуборд. Сноуборд-слоупстайл, женщины — 1-й и 2-й заезды квалификации.

10.10. Хоккей с шайбой, женщины — предварительный раунд, 4 матча.

11.15. Прыжки с трамплина. Индивидуальное первенство, обычный трамплин — мужчины и женщины (у женщин будет разыгран комплект наград).

12.36. Санный спорт. Мужчины 1-й и 2-й заезды, женщины — 3-й и 4-й тренировочные заезды.

13.45. Лыжные гонки. Скиатлон 2x75, женщины.

14.03. Конькобежный спорт. Женщины 3000 м.

15.00. Биатлон. Смешанная эстафета.

16.00. Фристайл. Могул, мужчины — вторая квалификация и три финала (будет разыгран комплект наград).

17.00. Шорт-трек. Мужчины, женщины и смешанная эстафета (будет разыгран комплект наград в смешанной эстафете).
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8151
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 04.02.22 - 22:54
#59
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Цитата:
111:
Биатлон, конечно же Норвегия или Германия..

Ну россиян тоже не стоит сбрасывать со счетов. На последнем предолимпийском этапе кубка мира в Антхольце несколько медалей.

Завтра в смешанной эстафете шанс для первой медали есть.
В состав сборной России на смешанную эстафету 4х6 км вошли Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8538
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 04.02.22 - 23:03
#60
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Цитата:
yudjin:
Завтра в смешанной эстафете шанс для первой медали есть.

Ну тогда по сути медаль за Россией. Разве что конечно норвежские астматики... :lol:
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