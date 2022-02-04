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≡ Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
 
 
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15570
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 04.02.22 - 20:21
#46
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Цитата:
drakon:
Кто, победил?...


пост 28 в помощь.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15570
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 04.02.22 - 20:22
#47
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красивое открытие.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12009
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 04.02.22 - 20:33
#48
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Цитата:
alex_60:
красивое открытие.

Ну хоть тишина будет на форуме
Ближайшие дни Алекс будет смотреть и болеть за мужиков в зимних трико
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5057
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 04.02.22 - 20:58
#49
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Цитата:
abaika95:

Не говори Абайка, хоть отдохнем 18 дней без этих тунеядцев! Лучшего мнения был о китайцах! Как они могли согласиться на проведении подобного безобразия на своей земле??! 8-) :oops: :-x
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24110
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 04.02.22 - 21:17
#50
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Не говори Абайка, хоть отдохнем 18 дней без этих тунеядцев!

Чё, вдвоём с абайкой останешся?... :lol: :-o
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