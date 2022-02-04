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Депутаты мажилиса будут выезжать в регионы для встреч с жителями
Депутаты мажилиса будут выезжать в регионы для встреч с жителями
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