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≡ Депутаты мажилиса будут выезжать в регионы для встреч с жителями
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43477
Депутаты мажилиса будут выезжать в регионы для встреч с жителями
Отправлено: 04.02.22 - 17:43
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Спикер мажилиса Ерлан Кошанов провёл заседание бюро нижней палаты парламента, где он обратил внимание депутатов на обновлённый формат встреч и рассказал о выезде депутатов в регионы.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24110
Re: Депутаты мажилиса будут выезжать в регионы для встреч с...
Отправлено: 04.02.22 - 17:43
#1
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А что, раньше не - выезжали?... :-o
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8653
Re: Депутаты мажилиса будут выезжать в регионы для встреч с...
Отправлено: 04.02.22 - 18:13
#2
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Хех..
Раньше после каждого посылания Назарбаева они выезжали и разносили его речь в каждый поселок, каждый город.
Как будто люди не понимали речь Назарбаева по Хабару и каждое его слово разносили депутаты, как во времена кочевников, узун кулаком, правда на Крузаках и самолетах..
Сейчас то что, интернета нет что ли?
Нельзя ли по интернету, по другим каналам связи?
Все равно же к народу не выйдут и будут говорить удаленно по телевизеру, тогда смысл гонять и тратить бабло на переезды, жратву в ресторанах и гостиницы, получая при этом командировочные за сутки как будто они живут в фешенебельной гостинице Дубая?
Профайл
S
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
60
Re: Депутаты мажилиса будут выезжать в регионы для встреч с...
Отправлено: 04.02.22 - 18:27
#3
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Они жить должны в своих регионах, а не выезжать туда иногда.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5079
Re: Депутаты мажилиса будут выезжать в регионы для встреч с...
Отправлено: 04.02.22 - 20:05
#4
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Парламент раздут до неприличия, а принятые в прошлом решения относительно августейшей семейки - маразм высшей категории, за это судить их надо, пусть распустится и по домам.
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5057
Депутаты мажилиса будут выезжать в регионы для встреч с жителями
Отправлено: 04.02.22 - 20:33
#5
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Цитата:
сайлау курманов:

Бодливой корове бог не дал рогов больших, они даже не узнают о существовании 4 форумчан и их возмущениях.

[Исправлено: Доктор СИЗО, 04.02.2022 - 20:35]
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5057
Депутаты мажилиса будут выезжать в регионы для встреч с жителями
Отправлено: 04.02.22 - 20:40
#6
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Цитата:
Доктор СИЗО:

Депутатский корпус Казахстана сформирован из лучших граждан страны путем тщательного отбора по регионам!
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
613
Re: Депутаты мажилиса будут выезжать в регионы для встреч с...
Отправлено: 04.02.22 - 21:44
#7
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Депутаты такая же профессия, как доярка или механизатор, или, прости господи, менеджер по продажам.
Украл, выпил, в тюрьм... ооо, всмысле пролез, заработал, в отстой, до будущих выборов.
Кстати, интересно, есть ли среди Мажилисменов, хоть одна доярка или токарь-электрик, или всё сплошь бизнесмены и предприниматели!?
:lol:
Цитата:
Доктор СИЗО:
Депутатский корпус Казахстана сформирован из лучших граждан страны путем тщательного отбора по регионам!

Если вы непопали в это число, это означает, что доктер- худший гражданин своей страны?
:lol:
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