Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 04.02.22 - 18:18
Цитата:
Это было в 2018 году по моему в Северной Корее..
drakon:
Это сегодня - было?...
Это сегодня - было?...
Это было в 2018 году по моему в Северной Корее..
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 04.02.22 - 18:21
Алекс олимпиады перепутал ..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12007
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 04.02.22 - 18:54
Цитата:
Не сомневался что именно дунь дунь это жизнерадостный
Цитата:
А "hyuhui" это сожалеть,сожалеющий
Вполне подходит для наших сожалеющих нытиков
yudjin:
а «дуньдунь» — здоровый, крепкий и жизнерадостный
а «дуньдунь» — здоровый, крепкий и жизнерадостный
Не сомневался что именно дунь дунь это жизнерадостный
Цитата:
yudjin:
бин» означает лед, чистоту и силу,
бин» означает лед, чистоту и силу,
А "hyuhui" это сожалеть,сожалеющий
Вполне подходит для наших сожалеющих нытиков
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 04.02.22 - 19:10
Цитата:
пост 6 читай, "спортсмен"
Цитата:
111:
Алекс олимпиады перепутал ..
Алекс олимпиады перепутал ..
пост 6 читай, "спортсмен"
Цитата:
alex_60:
матч тв финал по хоккею показывает.
предыдущей олимпиады в Корее.
Германия-Россия.
какой это был триллер кто в курсе, помнят.
матч тв финал по хоккею показывает.
предыдущей олимпиады в Корее.
Германия-Россия.
какой это был триллер кто в курсе, помнят.
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 04.02.22 - 19:13
лет через двести,
кто посмотрит, подумает, да раньше на олимпиадах в масках ходили.
хотя черт его знает что будет через двести лет.
может никого не будет.
кто посмотрит, подумает, да раньше на олимпиадах в масках ходили.
хотя черт его знает что будет через двести лет.
может никого не будет.
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 04.02.22 - 19:18
самые красивые костюмы у сборных из Африки.
Таити тоже норм.
Таити тоже норм.
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 04.02.22 - 19:19
о,Германия идет.
в черных костюмах.
почему то.
Марокко вот в красном, красиво.
[Исправлено: alex_60, 04.02.2022 - 19:21]
в черных костюмах.
почему то.
Марокко вот в красном, красиво.
[Исправлено: alex_60, 04.02.2022 - 19:21]
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 04.02.22 - 19:20
Цитата:
Казахстан, завоюет 100 медалей,
под руководством, Лидера Нации...
alex_60:
хотя черт его знает что будет через двести лет.
хотя черт его знает что будет через двести лет.
Казахстан, завоюет 100 медалей,
под руководством, Лидера Нации...
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 04.02.22 - 19:23
Цитата:
откуда знаешь?
на этой олимпиаде всего 109 комплектов медалей.
[Исправлено: alex_60, 04.02.2022 - 19:24]
drakon:
Казахстан, завоюет 100 медалей, под руководством, Лидера Нации...
Казахстан, завоюет 100 медалей, под руководством, Лидера Нации...
откуда знаешь?
на этой олимпиаде всего 109 комплектов медалей.
[Исправлено: alex_60, 04.02.2022 - 19:24]
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 04.02.22 - 19:26
промелькнула цифра- 5 миллиардов долларов.
представить только если бы тогда при выборах
олимпиады победила бы Алма-ата.
всего 4 голоса не хватило.
представить только если бы тогда при выборах
олимпиады победила бы Алма-ата.
всего 4 голоса не хватило.
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 04.02.22 - 19:49
Цитата:
А че ты старье то смотришь?
Ощущения то уже не те..
alex_60:
пост 6 читай, "спортсмен"
пост 6 читай, "спортсмен"
А че ты старье то смотришь?
Ощущения то уже не те..
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 04.02.22 - 19:54
СИ сказал- открываю олимпиаду..
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 04.02.22 - 19:57
Цитата:
для тебя может и старье.
для тебя наверное все прошлое старье.
а я помню когда тогда немцы забили за три минуты до конца и нашего удалили,
я на улицу пошел, не мог этого вынести.
и когда вернулся через десять минут...
111:
А че ты старье то смотришь? Ощущения то уже не те..
А че ты старье то смотришь? Ощущения то уже не те..
для тебя может и старье.
для тебя наверное все прошлое старье.
а я помню когда тогда немцы забили за три минуты до конца и нашего удалили,
я на улицу пошел, не мог этого вынести.
и когда вернулся через десять минут...
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 04.02.22 - 20:06
Цитата:
А через двести лет, может 300 будет...
alex_60:
на этой олимпиаде всего 109 комплектов медалей.
на этой олимпиаде всего 109 комплектов медалей.
А через двести лет, может 300 будет...
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 04.02.22 - 20:07
Цитата:
Кто, победил?...
alex_60:
и когда вернулся через десять минут...
и когда вернулся через десять минут...
Кто, победил?...
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 15, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 14
|Зарегистрированные пользователи: alex_60
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать