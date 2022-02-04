Отправлено: - 19:57

111:

А че ты старье то смотришь? Ощущения то уже не те..

Цитата:для тебя может и старье.для тебя наверное все прошлое старье.а я помню когда тогда немцы забили за три минуты до конца и нашего удалили,я на улицу пошел, не мог этого вынести.и когда вернулся через десять минут...