«Больше похоже на общежитие!» - Почему семья погорельцев недовольна помощью акимата Костаная?
Отправлено: 03.02.22 - 17:52
Пожар в дачном обществе «Садовод-Строитель» 25 декабря уничтожил домик, в котором проживала многодетная семья Умурзаковых. 27 декабря аким области вручил погорельцам ключи от 4-комнатной квартиры. Но в начале февраля выяснилось, что эта история далека от хеппи-энда. Читать новость
yudjin: автомобиль подарила Сарыаркаавтопром, а не аким.
У понаеховшего подгазетного подпевалы смотрю разрыв шаблона Как только Сарыарка на чем-нибудь прогорает Или косячит так это власти виноваты А как от Сарыарки что-то дарят так это сугубо Сарыарки заслуга) Вроде носит имя гражданского журналиста Но не в гражданской,не в экономической,не в социальной сфере и уж тем более в журналистике ничего не понимает)) Но обсуждать лезет)
Сколько злобы у людей и сразу видна предвзятость кого против кого, еще говорят нет у нас напряженности. Семья не алкаши и не бомжи, стоят в очереди много лет (уже 9-е). Почему они должны соглашаться на общежитие? Жилье им бесплатно тоже не дадут его выкупать надо будет. Садовый домик по закону жильем не является в нем только прописаться можно, а оформить как жилой дом нет. А по детям это вообще фашизм какой то такое писать, вы что? Какое вам дело сколько у них детей? Не вы их кормите, она по закону в очереди стоит, у вас ничего не просит. Как погорельцам помощь оказывают не только им, вы что завидуете этой помощи?
Так, стоп... Дача... Т.е. официально это не жильё, так? Тогда на основании чего акимат за бюджетные средства капиталит "нежильё"? Или всё-таки жильё? Тогда на основании чего они стоят в очереди на квартиру, раз есть жильё? Думаю справедливым было бы в таком случае сделать им там ремонт (раз речь идёт даже о натяжных потолках) и снять с очереди на квартиру!
Слава богу, не на форуме НГ решаются вопросы ремонта жилья погорельцам! И не на форуме решаются вопросы очередности предоставления жилья! Синдром абстрактного "решалы" говорит у многих засидевшихся ПП.
ПолиграфЪ Боярышников: Мальчик в таком возрасте уже научился врать как Путин и кривоногии агроном
Наверное не врёт, вчера смотрел российские каналы по телевизору, там народ говорит, что кругом враги, которые не дают развиваться.
Ранее в 2019 году обсуждали на форуме. Там в РФ согласно концепции от 2008 года в 2020 году средняя зарплата должна была 2700 долларов и хоромы на семью из трёх человек более 100 кв. метров. Чета, пока не получилось, но должны всех переиграть, этих США и Ейропейцев и.т.д. Цитирую отрывок:
Кайрат стайер: Виталий ты-же много передвигаешься, в том числе и в РФ, а что там Концепцию развития до 2020 года не выполнили что ли? Осталось-же менее одного месяца, да и тут форумчанин под ником Я на днях отмечал, что они по многим направлениям преуспели, я тоже с ним согласился.
В 2008 году отмечали, что к 2020 году россияне будут в среднем получать 2700 долларов в месяц, иметь не менее 100 квадратных метров на семью из трех человек, а средний класс будет составлять более половины населения. При этом годовая инфляция снизится до трех процентов. Такие прогнозы содержатся в Концепции социально-экономического развития России до 2020 года.
Ладно у нас семья получает якобы 500 000 тенге, ну 2700 долларов это-же больше миллиона тенге, даже по курсу 386 тенге за доллар получается 1 042 200 тенге. Ну и 100 квадратных метров жилплощади на троих тоже-же неплохо-же.
Да не о том речь... Есть у меня знакомые, которые после аналогичного горя (пожара) собрались с духом и, заручившись поддержкой близких (немного материальной, немного физической), взялись восстанавливать свой дом, даже и не задумываясь о том, что "кто-то им что-то обязан"... В то же время есть знакомые, которые 4 (четыре!) месяца обивали пороги акиматов с требованием заменить им входную дверь в частном доме! И ведь нашли средства в бюджете и в итоге заменили!
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