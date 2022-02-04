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≡ Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
 
 
Страница 3 из 3«123
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8653
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 04.02.22 - 18:18
#31
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Цитата:
drakon:
Это сегодня - было?...

Это было в 2018 году по моему в Северной Корее..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8653
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 04.02.22 - 18:21
#32
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Алекс олимпиады перепутал ..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12007
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 04.02.22 - 18:54
#33
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Цитата:
yudjin:
а «дуньдунь» — здоровый, крепкий и жизнерадостный

Не сомневался что именно дунь дунь это жизнерадостный
Цитата:
yudjin:
бин» означает лед, чистоту и силу,

А "hyuhui" это сожалеть,сожалеющий
Вполне подходит для наших сожалеющих нытиков
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15565
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 04.02.22 - 19:10
#34
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Цитата:
111:
Алекс олимпиады перепутал ..


пост 6 читай, "спортсмен"

Цитата:
alex_60:
матч тв финал по хоккею показывает.
предыдущей олимпиады в Корее.
Германия-Россия.
какой это был триллер кто в курсе, помнят.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15565
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 04.02.22 - 19:13
#35
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лет через двести,
кто посмотрит, подумает, да раньше на олимпиадах в масках ходили.
хотя черт его знает что будет через двести лет.
может никого не будет.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15565
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 04.02.22 - 19:18
#36
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самые красивые костюмы у сборных из Африки.
Таити тоже норм.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15565
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 04.02.22 - 19:19
#37
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о,Германия идет.
в черных костюмах.
почему то.
Марокко вот в красном, красиво.

[Исправлено: alex_60, 04.02.2022 - 19:21]
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24108
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 04.02.22 - 19:20
#38
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Цитата:
alex_60:
хотя черт его знает что будет через двести лет.

Казахстан, завоюет 100 медалей,
под руководством, Лидера Нации... :lol: ;-)
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15565
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 04.02.22 - 19:23
#39
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Цитата:
drakon:
Казахстан, завоюет 100 медалей, под руководством, Лидера Нации...


откуда знаешь?
на этой олимпиаде всего 109 комплектов медалей.

[Исправлено: alex_60, 04.02.2022 - 19:24]
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15565
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 04.02.22 - 19:26
#40
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промелькнула цифра- 5 миллиардов долларов.
представить только если бы тогда при выборах
олимпиады победила бы Алма-ата.
всего 4 голоса не хватило.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8653
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 04.02.22 - 19:49
#41
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Цитата:
alex_60:
пост 6 читай, "спортсмен"

А че ты старье то смотришь?
Ощущения то уже не те..
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15565
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 04.02.22 - 19:54
#42
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СИ сказал- открываю олимпиаду..
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15565
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 04.02.22 - 19:57
#43
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Цитата:
111:
А че ты старье то смотришь? Ощущения то уже не те..


для тебя может и старье.
для тебя наверное все прошлое старье.
а я помню когда тогда немцы забили за три минуты до конца и нашего удалили,
я на улицу пошел, не мог этого вынести.
и когда вернулся через десять минут...
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24108
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 04.02.22 - 20:06
#44
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Цитата:
alex_60:
на этой олимпиаде всего 109 комплектов медалей.

А через двести лет, может 300 будет... :lol: ;-)
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24108
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 04.02.22 - 20:07
#45
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Цитата:
alex_60:
и когда вернулся через десять минут...

Кто, победил?... :lol: ;-)
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