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≡ Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8651
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 04.02.22 - 18:18
#31
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Цитата:
drakon:
Это сегодня - было?...

Это было в 2018 году по моему в Северной Корее..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8651
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 04.02.22 - 18:21
#32
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Алекс олимпиады перепутал ..
Профайл
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