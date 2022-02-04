Прогноз на 5 дней
ясно-8°C
  • 767 мм рт.ст.
  • 79% влажность
  • Ю-ЮВ, 6 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
 
 
Страница 2 из 3«123»
Ответить Новый топик
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8651
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 04.02.22 - 16:25
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отдельно ставки на биатлон, Россия мне кажется профукает..
Второе место..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8651
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 04.02.22 - 16:27
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и казахи..
То есть казахстанцы..
Тут прогноз двухзначный однозначно..
Сколько там стран выступает?
Отнимаю счастливую цифру с конца списка 7.
Таково и место..
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24105
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 04.02.22 - 16:29
#18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Россия мне кажется профукает.. Второе место..

КАзахстан, первре место... :lol: ;-) :oops:
Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8147
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 04.02.22 - 16:29
#19
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Делаем ставки господа..

Надо бы приз какой-то учредить.
Прогноз делаем на:
1. Количество медалей и итоговое место Казахстана
2. Количество медалей и итоговое место России
3. Тройку лидеров в медальном зачете.
..еще будут предложения?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8651
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 04.02.22 - 16:30
#20
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
КАзахстан, первре место...

В биатлоне думаю в районе 17-23
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8651
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 04.02.22 - 16:31
#21
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Надо бы приз какой-то учредить.

Нужно сперва сделать фонд так сказать..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8651
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 04.02.22 - 16:35
#22
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Где то собрать символическую сумму, хотя бы на бутылку символического Советского шампанского от Бахуса..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8651
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 04.02.22 - 16:35
#23
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
От НГ конечно же календарик..
Кстати где мой то, за выслугу лет?
Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8147
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 04.02.22 - 16:41
#24
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для сведения медальный зачет прошлых 3-х зимних олимпиад




Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15556
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 04.02.22 - 16:46
#25
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Кстати где мой то, за выслугу лет?


поуехавшим с форума не положено.

[Исправлено: alex_60, 04.02.2022 - 16:48]
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15556
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 04.02.22 - 16:47
#26
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
КАзахстан, первре место.


да, в биатлоне сборную представят
Галина Вишневская, Александр Мухин и Владислав Киреев.
на эстафеты народу не хватает.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8651
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 04.02.22 - 16:47
#27
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот тут уж точно, если Россия или как ее там, не займет почетное четвертое место на Олимпиаде, а Казахстан не займет хотя бы 35е, то Путин точно виноват..
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15556
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 04.02.22 - 17:46
#28
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Германия забила третий гол
да три минуты до конца третьего периода
и ведет 3-2 с Россией.
финал олимпиады,хоккей.
и удаление у России.
за 55 секунд до окончания Россия сравнивает счет.
в дополнительном периоде Россия забивает и становится олимпийским чемпионом

[Исправлено: alex_60, 04.02.2022 - 18:15]
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24105
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 04.02.22 - 17:57
#29
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
за 55 секунд до окончания Россия сравнивает счет.

Это сегодня - было?... :lol: ;-)
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15556
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 04.02.22 - 18:13
#30
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Это сегодня - было?.


показывали сегодня ,перед открытием.
Профайл
Страница 2 из 3«123»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 10, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 9
Зарегистрированные пользователи: abaika95

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS