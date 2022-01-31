Ваши вопросы редакции и сообществу

Отправлено: - 01:50

Vit(Полноправные пользователи)Регистрация:09.02.12Сообщений:10872 "Добрые" хозяеваОтправлено: 30.01.22 - 15:39#13 Цитата:Доктор СИЗО:На форуме открыто только я говорил что разведён. Значит камень в мой огород был. Да? Так вот , дети мои одеты, накормлены. А помимо алиментов у них постояно бонусы. Смартфоны которые они каждый год разбивают. А я по новой покупаю когда нет ремонта. В школу одеваю полностью на 100% компьютеры. Младшему футболисту всякие сороконожки, поездки в Астану на соревнование оплачиваю. причём очень дорогие. Форм.Постояно наличку на шоколадки. Так что Доктор СИЗО меня сложно объявить плохим. Это всё бонусы А не алименты. Которые стабильно каждый месяц плачу, даже тогда когда 1.5 года назад по болезни ковида два месяца не работал но свой долг перед детьми исполнял.Правда есть одна проблема. Вечно недовольная мама.[Исправлено: Тимур Гафуров, 30.01.2022 - 17:29]

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К вопросу о личных обращениях, обсуждениях и прочих нарушениях.И даже о том, что сам(!) главред редактирует (о, Боже!) коммент, не относящийся к теме.

ПыСы. Жду объяснений по данному случаю. И чудных рассказов о том, что здесь "беспристрастная модерация".

ПыПыСы. Заранее улыбаюсь...