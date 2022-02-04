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Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 04.02.22 - 16:25
Отдельно ставки на биатлон, Россия мне кажется профукает..
Второе место..
Второе место..
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 04.02.22 - 16:27
Ну и казахи..
То есть казахстанцы..
Тут прогноз двухзначный однозначно..
Сколько там стран выступает?
Отнимаю счастливую цифру с конца списка 7.
Таково и место..
То есть казахстанцы..
Тут прогноз двухзначный однозначно..
Сколько там стран выступает?
Отнимаю счастливую цифру с конца списка 7.
Таково и место..
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 04.02.22 - 16:29
Цитата:
КАзахстан, первре место...
111:
Россия мне кажется профукает.. Второе место..
Россия мне кажется профукает.. Второе место..
КАзахстан, первре место...
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 04.02.22 - 16:29
Цитата:
Надо бы приз какой-то учредить.
Прогноз делаем на:
1. Количество медалей и итоговое место Казахстана
2. Количество медалей и итоговое место России
3. Тройку лидеров в медальном зачете.
..еще будут предложения?
111:
Делаем ставки господа..
Делаем ставки господа..
Надо бы приз какой-то учредить.
Прогноз делаем на:
1. Количество медалей и итоговое место Казахстана
2. Количество медалей и итоговое место России
3. Тройку лидеров в медальном зачете.
..еще будут предложения?
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 04.02.22 - 16:30
Цитата:
В биатлоне думаю в районе 17-23
drakon:
КАзахстан, первре место...
КАзахстан, первре место...
В биатлоне думаю в районе 17-23
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 04.02.22 - 16:31
Цитата:
Нужно сперва сделать фонд так сказать..
yudjin:
Надо бы приз какой-то учредить.
Надо бы приз какой-то учредить.
Нужно сперва сделать фонд так сказать..
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 04.02.22 - 16:35
Где то собрать символическую сумму, хотя бы на бутылку символического Советского шампанского от Бахуса..
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 04.02.22 - 16:35
От НГ конечно же календарик..
Кстати где мой то, за выслугу лет?
Кстати где мой то, за выслугу лет?
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 04.02.22 - 16:41
Для сведения медальный зачет прошлых 3-х зимних олимпиад
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 04.02.22 - 16:46
Цитата:
поуехавшим с форума не положено.
[Исправлено: alex_60, 04.02.2022 - 16:48]
111:
Кстати где мой то, за выслугу лет?
Кстати где мой то, за выслугу лет?
поуехавшим с форума не положено.
[Исправлено: alex_60, 04.02.2022 - 16:48]
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 04.02.22 - 16:47
Цитата:
да, в биатлоне сборную представят
Галина Вишневская, Александр Мухин и Владислав Киреев.
на эстафеты народу не хватает.
drakon:
КАзахстан, первре место.
КАзахстан, первре место.
да, в биатлоне сборную представят
Галина Вишневская, Александр Мухин и Владислав Киреев.
на эстафеты народу не хватает.
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 04.02.22 - 16:47
Вот тут уж точно, если Россия или как ее там, не займет почетное четвертое место на Олимпиаде, а Казахстан не займет хотя бы 35е, то Путин точно виноват..
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 04.02.22 - 17:46
Германия забила третий гол
да три минуты до конца третьего периода
и ведет 3-2 с Россией.
финал олимпиады,хоккей.
и удаление у России.
за 55 секунд до окончания Россия сравнивает счет.
в дополнительном периоде Россия забивает и становится олимпийским чемпионом
[Исправлено: alex_60, 04.02.2022 - 18:15]
да три минуты до конца третьего периода
и ведет 3-2 с Россией.
финал олимпиады,хоккей.
и удаление у России.
за 55 секунд до окончания Россия сравнивает счет.
в дополнительном периоде Россия забивает и становится олимпийским чемпионом
[Исправлено: alex_60, 04.02.2022 - 18:15]
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 04.02.22 - 17:57
Цитата:
Это сегодня - было?...
alex_60:
за 55 секунд до окончания Россия сравнивает счет.
за 55 секунд до окончания Россия сравнивает счет.
Это сегодня - было?...
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 04.02.22 - 18:13
Цитата:
показывали сегодня ,перед открытием.
drakon:
Это сегодня - было?.
Это сегодня - было?.
показывали сегодня ,перед открытием.
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