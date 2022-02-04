Прогноз на 5 дней
ясно-8°C
  • 767 мм рт.ст.
  • 79% влажность
  • Ю-ЮВ, 6 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Депутаты мажилиса будут выезжать в регионы для встреч с жителями
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43477
Депутаты мажилиса будут выезжать в регионы для встреч с жителями
Отправлено: 04.02.22 - 17:43
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спикер мажилиса Ерлан Кошанов провёл заседание бюро нижней палаты парламента, где он обратил внимание депутатов на обновлённый формат встреч и рассказал о выезде депутатов в регионы.
Читать новость

drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24105
Re: Депутаты мажилиса будут выезжать в регионы для встреч с...
Отправлено: 04.02.22 - 17:43
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что, раньше не - выезжали?... :-o
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8651
Re: Депутаты мажилиса будут выезжать в регионы для встреч с...
Отправлено: 04.02.22 - 18:13
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хех..
Раньше после каждого посылания Назарбаева они выезжали и разносили его речь в каждый поселок, каждый город.
Как будто люди не понимали речь Назарбаева по Хабару и каждое его слово разносили депутаты, как во времена кочевников, узун кулаком, правда на Крузаках и самолетах..
Сейчас то что, интернета нет что ли?
Нельзя ли по интернету, по другим каналам связи?
Все равно же к народу не выйдут и будут говорить удаленно по телевизеру, тогда смысл гонять и тратить бабло на переезды, жратву в ресторанах и гостиницы, получая при этом командировочные за сутки как будто они живут в фешенебельной гостинице Дубая?
Профайл
S
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
60
Re: Депутаты мажилиса будут выезжать в регионы для встреч с...
Отправлено: 04.02.22 - 18:27
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Они жить должны в своих регионах, а не выезжать туда иногда.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 46, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 46
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS