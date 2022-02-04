Re: Депутаты мажилиса будут выезжать в регионы для встреч с...

Отправлено: - 18:13

Хех..

Раньше после каждого посылания Назарбаева они выезжали и разносили его речь в каждый поселок, каждый город.

Как будто люди не понимали речь Назарбаева по Хабару и каждое его слово разносили депутаты, как во времена кочевников, узун кулаком, правда на Крузаках и самолетах..

Сейчас то что, интернета нет что ли?

Нельзя ли по интернету, по другим каналам связи?

Все равно же к народу не выйдут и будут говорить удаленно по телевизеру, тогда смысл гонять и тратить бабло на переезды, жратву в ресторанах и гостиницы, получая при этом командировочные за сутки как будто они живут в фешенебельной гостинице Дубая?