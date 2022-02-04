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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.02.22 - 13:15
Цитата:
Когда прибыла первая партия оралманов из Монголии, я для интереса протиснулся в толпу встречающих. Они приехали налегке, вслед за ними ехали Камазы с ихними пожитками и скотом. Местные спросили их, сколько дали машин на каждую семью? Услышав ответ, местные хлеборобы попадали на землю. Каждой семье переселенцев досталось от 4 до 6 Камазов! Многие монголы говорили, что все пришлось бросить на месте, раздать соседям!!! Когда аким спросил их, что понудило согласиться на переезд в Казахстан? Монголы простодушно ответили, что простым людям достаются по очереди новые Москвичи и Жигули. А Уазики расхватывает начальство! Местные казахи сказали оралманам, что вас крепко обманули, и скоро будете рады подержанному москвичонку или жигуленку!
abaika95:
Когда прибыла первая партия оралманов из Монголии, я для интереса протиснулся в толпу встречающих. Они приехали налегке, вслед за ними ехали Камазы с ихними пожитками и скотом. Местные спросили их, сколько дали машин на каждую семью? Услышав ответ, местные хлеборобы попадали на землю. Каждой семье переселенцев досталось от 4 до 6 Камазов! Многие монголы говорили, что все пришлось бросить на месте, раздать соседям!!! Когда аким спросил их, что понудило согласиться на переезд в Казахстан? Монголы простодушно ответили, что простым людям достаются по очереди новые Москвичи и Жигули. А Уазики расхватывает начальство! Местные казахи сказали оралманам, что вас крепко обманули, и скоро будете рады подержанному москвичонку или жигуленку!
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 15554
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.02.22 - 13:25
Цитата:
глупенький мальчик.
комплекс униженного..
не знает название соседней страны.
в методичке сбу не дают такой информации видать.
[Исправлено: alex_60, 04.02.2022 - 13:26]
abaika95:
На Рашку
На Рашку
глупенький мальчик.
комплекс униженного..
не знает название соседней страны.
в методичке сбу не дают такой информации видать.
[Исправлено: alex_60, 04.02.2022 - 13:26]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.02.22 - 13:37
Цитата:
Я только - проснулся.
Разница - Пять часовю
Между нами...
Доктор СИЗО:
Иди спать стукачек
Иди спать стукачек
Я только - проснулся.
Разница - Пять часовю
Между нами...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.02.22 - 13:43
Цитата:
Приехали, из Монголии, чтобы купить подержанный москвичёк?...
Доктор СИЗО:
скоро будете рады подержанному москвичонку или жигуленку!
скоро будете рады подержанному москвичонку или жигуленку!
Приехали, из Монголии, чтобы купить подержанный москвичёк?...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.02.22 - 13:45
Цитата:
Скинь свой емаил, взрослые внуки в школе,младший внук ему 6 лет ответит тебе на английском языке твою кликуху)))
drakon:
Скинь свой емаил, взрослые внуки в школе,младший внук ему 6 лет ответит тебе на английском языке твою кликуху)))
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.02.22 - 13:47
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.02.22 - 13:49
Комментарий удален модератором.
S
(Полноправные пользователи)
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- 59
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.02.22 - 14:25
Сдаётся мне, здесь некоторые "герои" давно заслужили вечный бан.
Дабы не отвлекаться на модерирование их словесных испражнений...
Дабы не отвлекаться на модерирование их словесных испражнений...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.02.22 - 14:39
Цитата:
Передай, пусть починят твою кнопку! Нажимал она не работает!
Skeptic:
Передай, пусть починят твою кнопку! Нажимал она не работает!
a
(Полноправные пользователи)
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- 24.05.18
- Сообщений:
- 15554
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.02.22 - 15:50
Цитата:
кто успел прочитать утром пост 8688, здесь, во флуде.
думаю не понимают, почему этот "херой" до сих пор тут пишет.
Skeptic:
Сдаётся мне, здесь некоторые "герои" давно заслужили вечный бан. Дабы не отвлекаться на модерирование их словесных испражнений...
Сдаётся мне, здесь некоторые "герои" давно заслужили вечный бан. Дабы не отвлекаться на модерирование их словесных испражнений...
кто успел прочитать утром пост 8688, здесь, во флуде.
думаю не понимают, почему этот "херой" до сих пор тут пишет.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.02.22 - 15:58
Цитата:
Не успел, я - прочитать, но всё - понял...
alex_60:
кто успел прочитать утром пост 8688, здесь, во флуде.
кто успел прочитать утром пост 8688, здесь, во флуде.
Не успел, я - прочитать, но всё - понял...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.02.22 - 16:42
Цитата:
А мы тоже не понимаем, почему ты накидываешься на людей, и не получаешь никакого наказания! Мне Гафуров обьяснил, что оскорблять людей нельзя на форуме! А тебе можно? Ау модеры!!!
alex_60:
А мы тоже не понимаем, почему ты накидываешься на людей, и не получаешь никакого наказания! Мне Гафуров обьяснил, что оскорблять людей нельзя на форуме! А тебе можно? Ау модеры!!!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.02.22 - 17:14
Цитата:
Думал, мы тут забыли, как ты неделю назад, выделывал словесный высер из 2 ников, но с одной почты! Набирал 30 неудаляемых комментариев ((((Как же, такое забудешь?!
alex_60:
Думал, мы тут забыли, как ты неделю назад, выделывал словесный высер из 2 ников, но с одной почты! Набирал 30 неудаляемых комментариев ((((Как же, такое забудешь?!
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