Отправлено: - 15:50

Skeptic:

Сдаётся мне, здесь некоторые "герои" давно заслужили вечный бан. Дабы не отвлекаться на модерирование их словесных испражнений...

Цитата:кто успел прочитать утром пост 8688, здесь, во флуде.думаю не понимают, почему этот "херой" до сих пор тут пишет.