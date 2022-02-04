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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 581 из 581«1...579580581
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5054
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.02.22 - 13:15
#8701
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Цитата:
abaika95:

Когда прибыла первая партия оралманов из Монголии, я для интереса протиснулся в толпу встречающих. Они приехали налегке, вслед за ними ехали Камазы с ихними пожитками и скотом. Местные спросили их, сколько дали машин на каждую семью? Услышав ответ, местные хлеборобы попадали на землю. Каждой семье переселенцев досталось от 4 до 6 Камазов! Многие монголы говорили, что все пришлось бросить на месте, раздать соседям!!! Когда аким спросил их, что понудило согласиться на переезд в Казахстан? Монголы простодушно ответили, что простым людям достаются по очереди новые Москвичи и Жигули. А Уазики расхватывает начальство! Местные казахи сказали оралманам, что вас крепко обманули, и скоро будете рады подержанному москвичонку или жигуленку!
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15554
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.02.22 - 13:25
#8702
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Цитата:
abaika95:
На Рашку


глупенький мальчик.
комплекс униженного..
не знает название соседней страны.
в методичке сбу не дают такой информации видать.

[Исправлено: alex_60, 04.02.2022 - 13:26]
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24103
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.02.22 - 13:37
#8703
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Иди спать стукачек

Я только - проснулся.
Разница - Пять часовю
Между нами... :lol: ;-)
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24103
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.02.22 - 13:43
#8704
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Цитата:
Доктор СИЗО:
скоро будете рады подержанному москвичонку или жигуленку!

Приехали, из Монголии, чтобы купить подержанный москвичёк?... :-o
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5054
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.02.22 - 13:45
#8705
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Цитата:
drakon:

Скинь свой емаил, взрослые внуки в школе,младший внук ему 6 лет ответит тебе на английском языке твою кликуху)))
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5054
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.02.22 - 13:47
#8706
Комментарий удален модератором.
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5054
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.02.22 - 13:49
#8707
Комментарий удален модератором.
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S
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
59
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.02.22 - 14:25
#8708
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Сдаётся мне, здесь некоторые "герои" давно заслужили вечный бан.
Дабы не отвлекаться на модерирование их словесных испражнений...
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5054
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.02.22 - 14:39
#8709
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Цитата:
Skeptic:

Передай, пусть починят твою кнопку! Нажимал она не работает! 8-) :-o :-P :-x
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15554
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.02.22 - 15:50
#8710
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Цитата:
Skeptic:
Сдаётся мне, здесь некоторые "герои" давно заслужили вечный бан. Дабы не отвлекаться на модерирование их словесных испражнений...


кто успел прочитать утром пост 8688, здесь, во флуде.
думаю не понимают, почему этот "херой" до сих пор тут пишет.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24103
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.02.22 - 15:58
#8711
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Цитата:
alex_60:
кто успел прочитать утром пост 8688, здесь, во флуде.

Не успел, я - прочитать, но всё - понял... :lol: ;-)
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5054
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.02.22 - 16:42
#8712
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Цитата:
alex_60:

А мы тоже не понимаем, почему ты накидываешься на людей, и не получаешь никакого наказания! Мне Гафуров обьяснил, что оскорблять людей нельзя на форуме! А тебе можно? Ау модеры!!! 8-)
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5054
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.02.22 - 17:14
#8713
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Цитата:
alex_60:

Думал, мы тут забыли, как ты неделю назад, выделывал словесный высер из 2 ников, но с одной почты! Набирал 30 неудаляемых комментариев ((((Как же, такое забудешь?!
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