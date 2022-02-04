Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем

Отправлено: - 16:47

Вот тут уж точно, если Россия или как ее там, не займет почетное четвертое место на Олимпиаде, а Казахстан не займет хотя бы 35е, то Путин точно виноват..