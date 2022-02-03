Отправлено: - 15:14

ПолиграфЪ Боярышников:

Мальчик в таком возрасте уже научился врать как Путин и кривоногии агроном

Цитата:Наверное не врёт, вчера смотрел российские каналы по телевизору, там народ говорит, что кругом враги, которые не дают развиваться.Ранее в 2019 году обсуждали на форуме. Там в РФ согласно концепции от 2008 года в 2020 году средняя зарплата должна была 2700 долларов и хоромы на семью из трёх человек более 100 кв. метров. Чета, пока не получилось, но должны всех переиграть, этих США и Ейропейцев и.т.д. Цитирую отрывок:Кайрат стайер: Виталий ты-же много передвигаешься, в том числе и в РФ, а что там Концепцию развития до 2020 года не выполнили что ли? Осталось-же менее одного месяца, да и тут форумчанин под ником Я на днях отмечал, что они по многим направлениям преуспели, я тоже с ним согласился.В 2008 году отмечали, что к 2020 году россияне будут в среднем получать 2700 долларов в месяц, иметь не менее 100 квадратных метров на семью из трех человек, а средний класс будет составлять более половины населения. При этом годовая инфляция снизится до трех процентов. Такие прогнозы содержатся в Концепции социально-экономического развития России до 2020 года.Ладно у нас семья получает якобы 500 000 тенге, ну 2700 долларов это-же больше миллиона тенге, даже по курсу 386 тенге за доллар получается 1 042 200 тенге. Ну и 100 квадратных метров жилплощади на троих тоже-же неплохо-же.Подробнее здесь: