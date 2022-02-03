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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8633
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 03.02.22 - 17:21
#6631
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Цитата:
drakon:
Домовенок

Типа его не видно, но дела его видишь и чувствуешь, что аж по спине дрожь пробирает..
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24100
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 03.02.22 - 22:22
#6632
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Цитата:
111:
Типа его не видно, но дела его видишь и

Марик, а может это, его Фамилия?... :lol: ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8633
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 03.02.22 - 23:08
#6633
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Цитата:
drakon:
Марик, а может это, его Фамилия?.

Обычно настоящими фамилиями не прикрываются
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24100
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 03.02.22 - 23:13
#6634
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Цитата:
111:
Обычно настоящими фамилиями не прикрываются

Так что? Тимур, не Гафуров?... :lol: ;-)
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5050
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.02.22 - 09:05
#6635
Комментарий удален модератором.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8633
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.02.22 - 09:39
#6636
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Цитата:
drakon:
Так что? Тимур, не Гафуров?...

Это насяльника, имеет право.
А если модератор отмодерирует не то, и попадется ему где то по вечерней дороге злобный обиженный форумчанин, то беды не избежать..
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24100
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.02.22 - 13:31
#6637
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Скажи, на Английском, как он меня - назвал.
Модераторы не - поймут... :lol: ;-)
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