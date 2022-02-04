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Интересные факты об ОлимпиадеОфициальный талисман Игр – гигантская панда по имени Бин Дуньдунь. На китайском «бин» означает лед, чистоту и силу, а «дуньдунь» — здоровый, крепкий и жизнерадостный. Бин Дуньдунь одета в костюм из волшебного льда, обладает золотым сердцем и любит все зимние виды спорта. К тому же большая панда — национальный символ КитаяИгры в Пекине совпадают по времени с китайским Новым годом — главным праздником в стране. В эти дни запускают красочные фейерверки и проводят традиционные шествия с огромными драконами и львами. Одно из самых ярких и незабываемых зрелищ новогоднего Пекина — это фестиваль фонарейНа Играх в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей — это на семь больше, чем на предыдущих XXIII Олимпийских зимних играх, состоявшихся в 2018 году в Пхенчхане. На поверхности медалей зашифровано множество символов и есть отсылка к летним Играм-2008. Так выглядят медали Олимпиады-2022Дизайн факела Олимпийских игр в Китае продолжает тему чаши олимпийского огня на летней Олимпиаде-2008 в Пекине, которая была выполнена в форме гигантского свитка.В программе зимних Олимпийских игр 2022 года появится семь новых дисциплин: смешанная эстафета в шорт-треке, смешанные командные турниры в лыжной акробатике, прыжках с трамплина и сноуборд-кроссе, мужской и женский биг-эйр во фристайле, а также состязания девушек в монобобахОлимпийские объекты Пекина-2022 поделены на три кластера: Пекин — здесь пройдут церемонии открытия и закрытия, фигурное катание, шорт-трек, хоккей, керлинг и конькобежный спорт. Яньцин примет соревнования по горнолыжному спорту, бобслею, санному спорту и скелетону Чжанцзякоу — место проведения лыжных гонок, прыжков на лыжах с трамплина, биатлона, фристайла и сноуборда.Трамплин Биг-Эйр «Шоуган» в ПекинеНа это сооружение стоит обратить внимание, как минимум для того, чтобы расшифровать его необычное название. Биг-эйр (от анг. Big Air) — это прыжки с трамплина на лыжах или сноуборде, во время которых спортсмены выполняют различные трюки. С 2018 года соревнования по биг-эйр были признаны олимпийской дисциплиной. «Шоуган» (Shougang Group) — это название крупной китайской государственной сталелитейной компании. Дело в том, что трамплин был построен на бывшей территории сталелитейного завода Шоуган. Аутентичную атмосферу этого места дополняют расположенные неподалеку четыре охладительные башни.