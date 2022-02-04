XXIV Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). Предварительные соревнования начались 2 февраля. Всего разыгрываются 109 комплектов медалей.
Наш форумчанин yudjin предложил создать организованное обсуждение проходящих игр, как было во время сочинских соревнований в 2014 году. Так что приглашаем всех к обсуждению!
Казахстан на Олимпиаде-2022 будут представлять 34 спортсмена, завоевавшие 87 лицензий.
В числе казахстанских олимпийцев два представителя Костанайской области: мастер спорта международного класса по лыжным гонкам Виталий Пухкало, представлявший Казахстан на зимней Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, и заслуженный мастер спорта по конькобежному спорту Денис Кузин, для которого эта Олимпиада станет четвертой в карьере.
Виталий Пухкало примет участие в пяти олимпийских стартах: в скиатлоне на 30 км (6 февраля), в спринте свободным стилем (8 февраля), в гонке на 15 км классическим стилем (11 февраля), в командном спринте классическим стилем (16 февраля) и в масс-старте на 50 км свободным стилем (19 февраля).
Денис Кузин примет участие в забегах на 1 000 м, которые пройдут 18 февраля.
Интересные факты об Олимпиаде Официальный талисман Игр – гигантская панда по имени Бин Дуньдунь. На китайском «бин» означает лед, чистоту и силу, а «дуньдунь» — здоровый, крепкий и жизнерадостный. Бин Дуньдунь одета в костюм из волшебного льда, обладает золотым сердцем и любит все зимние виды спорта. К тому же большая панда — национальный символ Китая
Игры в Пекине совпадают по времени с китайским Новым годом — главным праздником в стране. В эти дни запускают красочные фейерверки и проводят традиционные шествия с огромными драконами и львами. Одно из самых ярких и незабываемых зрелищ новогоднего Пекина — это фестиваль фонарей
На Играх в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей — это на семь больше, чем на предыдущих XXIII Олимпийских зимних играх, состоявшихся в 2018 году в Пхенчхане. На поверхности медалей зашифровано множество символов и есть отсылка к летним Играм-2008. Так выглядят медали Олимпиады-2022
Дизайн факела Олимпийских игр в Китае продолжает тему чаши олимпийского огня на летней Олимпиаде-2008 в Пекине, которая была выполнена в форме гигантского свитка.
В программе зимних Олимпийских игр 2022 года появится семь новых дисциплин: смешанная эстафета в шорт-треке, смешанные командные турниры в лыжной акробатике, прыжках с трамплина и сноуборд-кроссе, мужской и женский биг-эйр во фристайле, а также состязания девушек в монобобах
Олимпийские объекты Пекина-2022 поделены на три кластера: Пекин — здесь пройдут церемонии открытия и закрытия, фигурное катание, шорт-трек, хоккей, керлинг и конькобежный спорт. Яньцин примет соревнования по горнолыжному спорту, бобслею, санному спорту и скелетону Чжанцзякоу — место проведения лыжных гонок, прыжков на лыжах с трамплина, биатлона, фристайла и сноуборда.
Трамплин Биг-Эйр «Шоуган» в Пекине
На это сооружение стоит обратить внимание, как минимум для того, чтобы расшифровать его необычное название. Биг-эйр (от анг. Big Air) — это прыжки с трамплина на лыжах или сноуборде, во время которых спортсмены выполняют различные трюки. С 2018 года соревнования по биг-эйр были признаны олимпийской дисциплиной. «Шоуган» (Shougang Group) — это название крупной китайской государственной сталелитейной компании. Дело в том, что трамплин был построен на бывшей территории сталелитейного завода Шоуган. Аутентичную атмосферу этого места дополняют расположенные неподалеку четыре охладительные башни.
Пекин провел первую в истории подводную эстафету олимпийского огня между роботами в преддверии зимней Олимпиады. В Китае устроили футуристическое шоу в рамках эстафеты олимпийского огня, показав миру фантастическое подводное представление между двумя роботами-факелоносцами, что стало первым в своем роде в олимпийской истории. Так, робот-керлингист принял пламя от факелоносца № 254 Ан Гоюй и погрузился в воду замерзшей реки Юндинхэ, где передал эстафету другому роботу. Примерно через 8 минут вторая машина подняла огонь и передала его 255-му факелоносцу Ань Исяну.
Сколько получат спортсмены на зимних Олимпийских играх 2022 Многие спортсмены получают денежные средства благодаря контрактам со спонсорскими компаниями. Суммы таких контрактов разглашаются редко, поэтому мы можем говорить только о призовых, выплачиваемых национальными федерациями. Вот некоторые примеры таких выплат в долларах США:
Сингапур: 1 место — 740 000; Казахстан: 1 – 250 тыс. долларов, 2 – 150 тыс. долларов, 3 – 75 тыс. долларов Россия: 1 место — 52 500, 2 место — 32 800, 3 место — 22 300; США: 1 место — 37 500, 2 место — 22 500, 3 место — 15 000.
В некоторых странах спортивные власти остаются приверженцами прежних олимпийских традиций и призовые не выплачивают:Норвегия;Великобритания;Новая Зеландия.
главное ,чтобы костюмчик хорошо сидел. или- встречают по одежке... так вот //Журналист Forbes составил список самых стильных форм, в которых спортсмены выступают на Олимпийских играх в Пекине. Казахстанская экипировка вошла в эту подборку и была отмечена как "модная дипломатия в лучшем виде" "Все внимание приковано к Team Qazaqstan", - пишет журналист Forbes///
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