Отправлено: - 10:44

ACROS:

если вы обратитесь на казахском, вам ответят на казахском; если вы обратитесь на русском вам и ответят на русском. Точно так же и при обращении в письменном виде: там прямо и пишут: - ОТВЕТ ДАН НА ЯЗЫКЕ ОБРАЩЕНИЯ.

Цитата:А что там будет в том ответе - дело десятое