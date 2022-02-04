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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 15236
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.02.22 - 03:21
Цитата:
Так, на кого бы повесить в таком случае?....
движение «Талибан» (запрещено в РК) отвергает обвинения в том, что боевики радикалов могли принимать участие в беспорядках на территории Казахстана в начале января. Об этом заявил назначенный талибами заместитель министра информации и культуры в сформированном радикалами временном афганском правительстве Забихулла Муджахид, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на ТАСС.
Так, на кого бы повесить в таком случае?....
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.02.22 - 04:39
Цитата:
Ой, не смешите пожилые яйца! Талибан даже не подозревает о своей запрещенности в какой то Рашке! Скоро в гости к ним заявится! Чем афгани хуже узбеков или таджиков?
[Исправлено: Доктор СИЗО, 04.02.2022 - 05:56]
[Исправлено: Доктор СИЗО, 04.02.2022 - 08:09]
maxsaf:
Ой, не смешите пожилые яйца! Талибан даже не подозревает о своей запрещенности в какой то Рашке! Скоро в гости к ним заявится! Чем афгани хуже узбеков или таджиков?
[Исправлено: Доктор СИЗО, 04.02.2022 - 05:56]
[Исправлено: Доктор СИЗО, 04.02.2022 - 08:09]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.02.22 - 04:49
Комментарий удален модератором.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 14899
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.02.22 - 08:44
Цитата:
Он и в каком-то Казахстане запрещён.
Доктор СИЗО:
Талибан даже не подозревает о своей запрещенности в какой то Рашке!
Талибан даже не подозревает о своей запрещенности в какой то Рашке!
Он и в каком-то Казахстане запрещён.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.02.22 - 08:55
Цитата:
Чукча ТВ показывал недавно встречу в Москве Путина и талибанского Премьер министра. Кому верить ?
Victor Yang:
Чукча ТВ показывал недавно встречу в Москве Путина и талибанского Премьер министра. Кому верить ?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 8633
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.02.22 - 08:55
Модератор уже работал смотрю ночью..
А я опять не вышел что ли из профиля..
А я опять не вышел что ли из профиля..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12000
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.02.22 - 11:07
Цитата:
На Рашку
Ей не привыкать быть крайней
Вот и тут пусть будет
Как раз повесточка позволяет
Будем считать что 20 тысяч серых волков понаехало в Алмату и разграбили магазины носков
Проверяется это просто
Серый скажи у тебя носки старые с дырками как всегда или всё-таки уже новые?
maxsaf:
Так, на кого бы повесить в таком случае?....
Так, на кого бы повесить в таком случае?....
На Рашку
Ей не привыкать быть крайней
Вот и тут пусть будет
Как раз повесточка позволяет
Будем считать что 20 тысяч серых волков понаехало в Алмату и разграбили магазины носков
Проверяется это просто
Серый скажи у тебя носки старые с дырками как всегда или всё-таки уже новые?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12000
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.02.22 - 11:10
Цитата:
А на юг с какой целью?
maxsaf:
Вообще не так. Их на север с другой целью отправляли
Вообще не так. Их на север с другой целью отправляли
А на юг с какой целью?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8531
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.02.22 - 11:43
Цитата:
Дохтер, как же так? С двумя высшими и одну фразу построить не можете?Цитата:
Не, нам ваши "заслуги" не к чему
Сами тут давеча признавались, что две кнопочки нажимали.
Так что вы уж как нибуть сами сначала определитесь, чьих вы будете?
Доктор СИЗО:
Написал бы тебе еще и похуже, модератор не пропустит!
Написал бы тебе еще и похуже, модератор не пропустит!
Дохтер, как же так? С двумя высшими и одну фразу построить не можете?Цитата:
Доктор СИЗО:
Стучат побежишь! Пока организуй Клуб Обиженных Форумчан!
Стучат побежишь! Пока организуй Клуб Обиженных Форумчан!
Не, нам ваши "заслуги" не к чему
Сами тут давеча признавались, что две кнопочки нажимали.
Так что вы уж как нибуть сами сначала определитесь, чьих вы будете?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.02.22 - 11:47
Цитата:
Бедолага, столько писанины, и пустое окошко от внуковой программы...
elektron:
Бедолага, столько писанины, и пустое окошко от внуковой программы...
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 15545
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.02.22 - 11:52
Цитата:
пост 8688- про тебя.
если не успел прочитать, попроси повторить.
111:
Модератор уже работал смотрю ночью..
Модератор уже работал смотрю ночью..
пост 8688- про тебя.
если не успел прочитать, попроси повторить.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.02.22 - 11:57
Цитата:
Еще кликуху выдумал тебе мой внук... ворователь подьездных лампочек))))
Доктор СИЗО:
Еще кликуху выдумал тебе мой внук... ворователь подьездных лампочек))))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 238
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.02.22 - 12:05
Цитата:
а у нас ребята вас называют "доктор ШИЗО") ИМХО, но не в бровь, а в глаз)
Доктор СИЗО:
Еще кликуху выдумал тебе мой внук
Еще кликуху выдумал тебе мой внук
а у нас ребята вас называют "доктор ШИЗО") ИМХО, но не в бровь, а в глаз)
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 24097
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.02.22 - 12:24
Цитата:
Доктор, за обиженных - ответишь!!!
Рано или поздно...
Доктор СИЗО:
Пока организуй Клуб Обиженных Форумчан!
Пока организуй Клуб Обиженных Форумчан!
Доктор, за обиженных - ответишь!!!
Рано или поздно...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.02.22 - 12:37
Цитата:
Иди спать стукачек
drakon:
Иди спать стукачек
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